Rotes Kreuz baut in Taucha eine WG für Demenzkranke

Taucha

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) beabsichtigt, in der Sommerfelder Straße 104 in Taucha einen Neubau für an Demenz erkrankte Menschen zu errichten. Die Planungen für das bereits im November 2018 im Stadtrat angeschobene Projekt haben nun die nächste Hürde genommen. Nach dem Aufstellungsbeschluss für einen entsprechenden Bebauungsplan im Oktober vorigen Jahres votierten Tauchas Stadträte zuletzt einstimmig für den Auslegungs- und Billigungsbeschluss.

Einheit für 16 Personen

Interessenten können sich vom 11. März bis 14. April die Unterlagen zum Bebauungsplan Nr. 62 „Sommerfelder Straße 104“ im Rathaus oder im Internet anschauen und Einwände geltend machen. Wie die zuständige Rathausmitarbeiterin Maritta Mandry informierte, handelt es sich bei dem Grundstück um ein Mischgebiet. Das heißt, dass dort sowohl Gewerbe als auch Wohnbebauung zulässig sind. „Das DRK beabsichtigt, eine Wohnstätte für 16 an Demenz erkrankte Personen zu errichten“, sagte Mandry. Für die Ortsgruppe des Roten Kreuzes würden zudem Schulungs- und Sozialräume eingerichtet. Für das DRK-Vorhaben stehen rund 3000 Quadratmeter zur Verfügung.

Garagen für Handwerker

Doch es gibt noch ein zweites Vorhaben auf diesem Areal. Laut Mandry wird in der Nachbarschaft des DRK die städtische Gesellschaft IBV Lagerflächen und einen Garagenhof für Handwerker und Unternehmen anlegen. Geplant sei eventuell auch eine Tanksäule für Elektro-Fahrzeuge. Das Ganze soll auf eine etwa 1800 Quadratmeter großen Areal realisiert werden.

