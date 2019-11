Rückgang bei Laden-, Zunahme bei Fahrzeug-Diebstählen

Taucha

Wenn ein Vertreter des Polizeireviers Leipzig-Nord im Tauchaer Stadtrat auftritt, dann gibt es jede Menge Zahlen und statistische Angaben bezüglich der Kriminalitätsentwicklung in der Parthestadt. So auch in der jüngsten Stadtratssitzung, alsPolizeirat André Schuhknecht wie schon im Vorjahr den Abgeordneten und Zuhörern im Ratssaal Bericht erstattete. Der kommissarische Leiter des Polizeirevieres Leipzig-Nord und Chef des Streifendienstes stellte gerade auch angesichts vieler neuer Stadträte noch einmal die Strukturen innerhalb der Polizeidirektion Leipzig sowie die Aufgabengebiete der Polizeirevieres Leipzig-Nord vor. Vom Westen in Schkeuditz über den Norden mit Leipzigs Stadtteilen bis nach Taucha zieht sich der Verantwortungsbereich über 36 Kilometer. 106 000 Menschen wohnen in dem rund 220 Quadratmeter großen Areal, für das das Revier zuständig ist. Taucha ist neben Schkeuditz und dem Flughafen Leipzig/Halle einer von drei Polizeistandorten.

317 Tatverdächtige ermittelt

Die von dem 39-Jährigen vorgetragenen Zahlen bezogen sich auf das Jahr 2018, die Tendenz für dieses Jahr gehe aber in die gleiche Richtung. Im Jahr 2018 habe es in Taucha 880 erfasste Straftaten gegeben, ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 1,7 Prozent. Der Anteil der Straftaten, die innerhalb des gesamten Bereichs der Polizeidirektion Leipzig mit der Stadt Leipzig sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen verübt werden, liegt in Taucha laut Schuhknecht bei 0,9 Prozent. Davon wurden in Taucha 368 Straftaten aufgeklärt, was einer Quote von 41,8 Prozent entspricht. 317 Tatverdächtige, darunter 48 Ausländer, konnten von der Polizei ermittelt werden. Schuhknecht nannte einige Beispiele für Straftaten. So sank die Zahl der Ladendiebstähle gegenüber 2017 von 47 auf 27 sowie die von Wohnungseinbrüchen von 30 auf 21.

Bereitschaftspolizei hilft mit

Dagegen nahmen die Fahrraddiebstähle von 93 auf 118 sowie die Kfz-Diebstähle von vier auf 15 zu. Ebenfalls ansteigend sind die Rauschgiftdelikte. Die stiegen von neun auf 24 und damit um 166 Prozent an. Das erklärte Schuhknecht allerdings damit, dass inzwischen regelmäßig die Bereitschaftspolizei auch in Taucha Kontrollen durchführt und dabei diese Delikte feststellt. Auch in diesem Jahr habe es bis Oktober bereits neun gemeinsame, sogenannte Präsenzeinsätze mit der Bereitschaftspolizei in Taucha gegeben. Schuhknecht hob zudem die Arbeit der Tauchaer Bürgerpolizisten hervor, die den Kontakt zu den Tauchaern hielten. Schließlich verwies der Polizeirat auf die Präventionsangebote der Polizei. Bei denen würde kostenlos auch vor Ort beraten, wie man sich vor Einbrüchen in Häuser oder Wohnungen schützen könne.

Kontakt für Prävention: Telefon 0341 9604951, E-Mail: kpbst.pd-l@polizei.sachsen.de

Von Olaf Barth