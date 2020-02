Runder Tisch gegen Rechts: Mehr Prävention in Schulen und Vereinen gefordert

Taucha

Rund 50 Besucher folgten am Donnerstagabend im Bürgerhaus auf dem Rittergutsschloss der Einladung des Runden Tisches, um über rechte Strukturen in Taucha zu sprechen und darüber, was die Zivilgesellschaft dagegen tun kann. Gut die Hälfte der Gäste kam aus dem Umland und sogar aus Wurzen. „Der Zuspruch hat uns doch positiv überrascht. Das macht Mut und ist ein Zeichen, dass die Entwicklungen in Taucha nicht widerspruchslos hingenommen werden, wobei wir uns eine eindeutige Positionierung aus der lokalen Politik und der Vereinslandschaft wünschen würden. Dass der Bürgermeister klare Worte findet, ist zu begrüßen, reicht aber nicht“, sagt Klaus-Dieter Jacob von der Vereinigung Solidarische Alternativen für Taucha (SAfT).

„Ausgewogen und konstruktiv“

Zu den Zuhörern gehörten an dem Abend aus dem Tauchaer Rathaus auch Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) und Sicherheits-Fachbereichsleiter Jens Rühling, der zudem als Grünen-Politiker in Nordsachsens Kreistag vertreten ist. Laut Meier wollen beide Anregungen aus der Gesprächsrunde in die künftige Gremienarbeit mit einbringen. „Es war eine ausgewogene und konstruktive Veranstaltung, es gab keine Hysterie. Man ist sich der Thematik bewusst und will nun die zivile Gesellschaft stärken, um rechten Tendenzen Einhalt zu gebieten, schließlich sollen sich alle wohl fühlen in der Stadt, rechtsfreie Gebiete wird es hier nicht geben“, sagt Meier. Ein Auftrag für die Stadtverwaltung könnte lauten, dem Runden Tisch bei einer Suche nach einem festen Veranstaltungsort für die demokratische Zivilgesellschaft zu helfen. Die Akteure brachten dafür das sanierungsbedürftige Herrenhaus auf dem Schlossareal ins Gespräch. Jacob: „Unser Ziel ist, mehr mit Schulen und der Stadt, mit den Sozialarbeitern und dem Jugendclub zusammenzuarbeiten sowie Projekte zu unterstützen.“

Aufkleber nicht selbst abkratzen

Die Tauchaerin Barbara Kolditz, die sich unlängst im Stadtrat wegen des Abkratzens von rechten Aufklebern selbst der Sachbeschädigung bezichtigt hatte, schätzt die Veranstaltung so ein: „Es war ein großes, interessiertes Publikum da, sogar aus Wurzen, wo es ähnliche Probleme gibt. Ich hätte mir aber mehr Tauchaer bei der Runde gewünscht. Wichtig ist mir, dass wir nicht immer gegen etwas sind, sonder für etwas – für ein schönes und weltoffenes Taucha, dafür müssen wir Tauchaer uns zusammentun.“ In einem Gespräch mit Rühling habe sie noch einmal gesagt bekommen, das Abkratzen von Aufklebern zu unterlassen und solche Funde vielmehr dem Amt zu melden, damit an Schildern und Laternenmasten die Aufkleber sachgemäß und ohne weitere Beschädigungen entfernt werden können.

Geschützter Raum

Mit einer Ausschlussklausel in der Einladung waren Vertreter der rechten Szene im Vorfeld von dem Treffen ausgeschlossen worden. Dazu Jacob: „An dem Abend hatten Betroffene ihre Erfahrungen mit Bedrohungen und Einschüchterungsversuchen geschildert. Damit sie das ohne Angst tun können, haben wir ihnen einen geschützten Raum bieten wollen. Zudem war dieser Runde Tisch keine Diskussions-, sondern eine Vorstellungsveranstaltung.“ Der 36-jährige Tauchaer ist Mitorganisator des Runden Tisches und hatte schon selbst negative Erfahrungen mit rechten Anfeindungen machen müssen.

Von Olaf Barth