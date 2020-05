Tauchaer Stadtpark: Aus für kranke Bäume

Taucha

Bereits vor gut einem Jahr musste die LVZ über Baumfällungen im Tauchaer Stadtpark berichten. Als Ursache hatte die Verwaltung der Parthestadt massive Schäden an den Gewächsen durch die Rußrindenkrankheit ausgemacht. Ab Montag, 25. Mai, beginnen nun weitere Fällarbeiten. Denn wie das Rathaus jetzt mitteilte, sind in dem Landschaftspark an der Wurzner Straße 39 Bergahorne akut von der sich weiter ausbreitenden Krankheit befallen. Die Gewächse seien bereits abgestorben beziehungsweise auf dem Weg dorthin. Sie sollen nun in den kommenden zehn Tagen aus dem Park verschwinden. Ein Abwarten bis zum Herbst sei nicht möglich. „Das Holz der Bergahorne wird aufgrund der Krankheit schnell brüchig. Aus Gründen der Verkehrssicherheit müssen wir sofort handeln“, verlautete aus dem Fachbereich Bauwesen der Tauchaer Stadtverwaltung.

Nach den vielen Baumfällungen im vorigen Jahr wegen der Rußrindenkrankheit wurden im Stadtpark Taucha neue Bäume gepflanzt. Quelle: Olaf Barth

Anzeige

Trockener April: Pilze breiten sich aus

Wegen der Kombination aus langer Trockenheit und hohen Temperaturen in den vergangenen beiden Jahren seien die Bäume sehr anfällig für Schädlings- und Pilzbefall geworden, hieß es weiter. „Auch der sehr trockene und warme April in diesem Jahr hat zu einer weiteren Ausbreitung von Schädlingen und Schadpilzen geführt. Ein Ende der Rußrindenkrankheit ist nicht in Sicht“, so das Rathaus. Die Untere Naturschutzbehörde sei über die Aktion und die Gründe hierfür informiert worden, der Natur- und der Artenschutz würden jederzeit eingehalten.

Weitere LVZ+ Artikel

Nach ersten Fällungen gibt’s 50 neue Bäume

„Die Fällung und die Entsorgung erfolgen fachgerecht bei Einhaltung der notwendigen Sicherheitsvorschriften. Wir bitten die Park-Besucher, den Arbeitsbereich weiträumig zu umgehen und auf die Absperrungen zu achten“, appellierte die Stadtverwaltung. Ob für die jetzt gefällten Bäume Ersatzpflanzungen vorgesehen sind, wurde explizit nicht mitgeteilt. Doch davon ist entsprechend der vorjährigen Vorgehensweise auszugehen. Für die 2019 gefällten Bäume wurden rund 50 neue Bäume und Großsträucher in die Erde gebracht. Sie säumen nun die Wege zum Aussichtsturm beziehungsweise stehen auf Flächen, wo zuvor Bäume gefällt worden waren. Zudem wurden 80 Rosenpflanzen in die Beete gesetzt.

Von Olaf Barth