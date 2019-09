Taucha

Etwas später als geplant ging vorige Woche der Aufzug an der neu gebauten Bahnstation in Taucha in Betrieb. Laut Bahn lag das „an den für eine derartige technische Anlage notwendigen Abnahmen und Genehmigungen“. Der Bahnsteig 3 soll erst am 11. November 17 Uhr in Betrieb genommen werden.

Von -art