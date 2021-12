SG Taucha 99: Flutlicht wird umgerüstet – Vereinshaus muss noch warten

Taucha

Nein, über Mitgliederschwund in Corona-Zeiten kann der Fußball-Verein SG Taucha 99 nicht klagen, im Gegenteil, sagt Präsident Achim Teichmann. Sein Gegenüber Till Sander hatte unter dem Tribünendach auf der schmucken Anlage diese nicht unbegründete Befürchtung geäußert. Der 27-Jährige besuchte das Sport- und Freizeitzentrum in der Kriekauer Straße als Repräsentant der Geschäftsführung des Herzzentrums und Helios-Park-Klinikums Leipzig. Zur Unterstützung des Kinder- und Jugendbereiches der SG Taucha hatte er einen 1000-Euro-Scheck im Gepäck und überreicht diesen den SG-Vertretern. Im Sommer waren viele der insgesamt 3500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kliniken für den guten Zweck 200 Kilometer gewandert, gewalkt oder gejoggt.

Till Sander von der Helios-Geschäftsführung (rechts) überbringt der SG Taucha 99 einen 1000-Euro-Spendenscheck. Nachwuchstrainer Benjamin Wesp, Präsident Achim Teichmann und SG-Geschäftsführer René Beutler (von links) freuen sich darüber. Quelle: Olaf Barth

10 000 Euro für zehn Vereine

10 000 Euro aus dem Klinik-Haushalt wurden für die Kilometer am Ende ausgeschüttet, die nun auf zehn Vereine verteilt werden. „Alle am Lauf Beteiligten konnten Vereine vorschlagen. Dann wurde gelost, Taucha war dabei, das freut mich besonders“, sagt Kliniken-Pressesprecher Stefan Möslein. Der 38-Jährige ist nämlich selbst Tauchaer, absolvierte seine Kilometer genau auf dieser Anlage, während sein zwölfjähriger Sohn bei der SG-Jugend trainiert.

Die Spende soll für einheitliche Trainingsbekleidung des Nachwuchses genutzt werden, sagt Teichmann. „Das ist zwar kein Muss, aber es stärkt auch schon im Training das Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl“, begründet er. Von den rund 300 SG-Mitgliedern sind 180 Kinder und Jugendliche. „Die Nachfrage übersteigt unsere Kapazitäten. Von den Altersklassen G bis A trainieren zwölf Nachwuchsmannschaften sowie zwei Herrenteams auf der Anlage. Im Sommer kommen noch die Leichtathleten und Laufgruppen hinzu. Zur Verfügung stehen uns aber nur sechs Umkleidekabinen“, beschreibt der Präsident die Situation. Nach den Schnuppertrainings müssten Trainer auch schon mal auswählen und Kinder wegschicken.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das aber soll sich mittelfristig ändern. Planungen für den Abriss des alten und den Neubau eines neuen Vereinshauses mit mehr Kabinen und Funktionsräumen stehen auf der Tagesordnung. Aber noch gibt es dafür keine Finanzierung und konkreten Zeitpläne. Das Vorhaben firmiert unter „2. Bauabschnitt“. Zuvor waren vor zwei Jahren bereits der Kunstrasenplatz und die Laufbahn erneuert worden. An der Kriekauer Straße entstand zudem ein neuer, wettkampfkonformer Kleinfeld-Rasenplatz. Nun soll noch der Kunststoffbelag auf dem benachbarten Basketball- und Handballfeld erneuert werden. Und dessen Flutlichtanlage wird ebenso wie die Masten am Kunstrasenplatz mit LED-Lampen umgerüstet.

Auf dem Gelände der SG Taucha 99 rollen schon wieder die Baufahrzeuge. Am neuen Fußball-Kleinfeldplatz wird das Setzen von vier LED-Flutlichtmasten vorbereitet. Der Belag des Basket- und Handball-Feldes soll erneuert werden. Quelle: Olaf Barth

Für eine dritte LED-Flutlicht-Anlage am neuen Kleinfeld-Fußballplatz fertigt eine Baufirma gerade die Fundamente an. In dieser Woche werden die vier Masten angeliefert und voraussichtlich im Januar aufgestellt. „Wir brauchen den beleuchteten Trainingsplatz dringend, wir haben viele Mannschaften“, so Teichmann. Zusätzlich soll der Zaun von der Kriekauer Straße bis zur anderen Seite des Sportplatzes komplettiert werden. Für Kunststoffbelag, LED-Flutlichter und Zaun müssen rund 180 000 Euro investiert werden, 87 000 davon sind Fördermittel. Den Rest bestreiten die städtische Gesellschaft GBV als Eigentümer und der Verein.

Von Olaf Barth