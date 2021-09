SPD-Flyer sorgt für heftige Kritik im Tauchaer Stadtrat

Taucha

 Für heftige Gegenreaktionen sorgte Donnerstagabend im Stadtrat ein in Taucha verteilter Wahlkampf-Flyer der SPD. Darin wirbt sie um Stimmen zur Bundestagswahl und verknüpft das mit dem geplanten Wohngebiet „Partheblick“. Auf der Ackerfläche an der Wurzner Straße/Am Winneberg, die der städtischen Gesellschaft GBV gehört, sollen 35 Einfamilienhäuser gebaut werden. Die Sozialdemokraten unterstützen das 2014 vom Stadtrat auf den Weg gebrachte Vorhaben. Seit der Kommunalwahl 2019 gibt es dafür aber keine sichere Mehrheit mehr.

Beschluss abgesetzt

Ökologische Bedenken wegen der Nähe zur Parthenaue sowie Anwohner-Proteste aus dem angrenzenden Wohngebiet sorgten im neu besetzten Gremium für ein Umdenken. Doch laut SPD-Flyer sind die „ökologischen Fragen geklärt“. Außerdem würde Taucha bei einer Ablehnung des „Partheblickes“ 6,5 Millionen Euro an „verauslagten Investitionen und Umsätzen“ verlieren. Dieses bereits „fest eingeplante Geld“ stünde dann nicht für sozialen Wohnungsbau und andere Projekte in der Stadt zur Verfügung. Deshalb sollten Unterstützer in die Stadtratssitzung kommen und am 26.9. „eine Wahlentscheidung für Mieter“ treffen. – Ursprünglich sollte über den Abwägungsbeschluss zum B-Plan „Partheblick“ abgestimmt werden. Doch das Thema war kurzfristig in den Umweltausschuss zurückverwiesen worden. Die Genehmigung des Landratsamtes Nordsachsen für die Ausgliederung der Ackerfläche aus dem Landschaftsschutzgebiet liegt noch nicht vor.

Anwohner machen klar, was sie vom neuen Wohngebiet halten. Quelle: Olaf Barth

Gegendarstellung gefordert

Der „Partheblick“ blieb dennoch präsent. Zunächst forderte Jens Barthelmes (UWT) die SPD zu einer öffentlichen Richtigstellung auf. Es werde suggeriert, so sein Vorwurf, im „Partheblick“ entstünde sozialer Wohnungsbau. Doch statt dessen würden „nur einige wenige Häuslebauer“ partizipieren. Ebenso seien die genannten Millionenverluste unwahr und die ökologischen Fragen noch gar nicht abschließend geklärt. Auch CDU-Fraktionschef Frank Apitz kritisierte heftig die SPD. Sie unterstelle, dass Stadträte, die gegen den „Partheblick“ stimmen, den Bau von Kitas oder Sportstätten verhindern würden und dass Geld für soziale Zwecke verloren gehen würde. „Sie versuchen bei einem noch ergebnisoffenen kommunalen Vorgang mit Falschinformationen Stadträte in ihrer Entscheidung zu beeinflussen und Bundestagswahlkampf zu machen. Wir fordern die SPD und die Stadt zu einer Gegendarstellung auf.“

Streit um Wahlplakate

Apitz gab zudem bekannt, dass SPD-Fraktionschef Christof Heinzerling am 15. August um 5.30 Uhr beobachtet worden war, wie er ein CDU-Plakat entfernt: „Das ist ein Straftatbestand, stadtratsschädigendes Verhalten und nicht mehr hinnehmbar. Ich fordere seinen Ausschluss. Heinzerling, es reicht, treten Sie zurück.“ Heinzerling trat nur ans Rednerpult und verteidigte die Zahlen aus dem Flyer als betriebswirtschaftliche und nachprüfbare Kenngrößen. „Es gibt keinen Grund sich aufzuregen. Die Bevölkerung muss aber von den 6,5 Millionen Euro hören und erfahren, worum es geht.“ Und das entfernte Plakat hat nach drei Stunden wieder gehangen, so Heinzerling. Die CDU habe einen Tag früher als erlaubt plakatiert. „Ich habe kein Plakat abgehängt und warte jetzt auf die Anzeige“, so Heinzerling gegenüber der LVZ. Er gab aber zu, daneben gestanden zu haben, als es passierte.

Soziale Einrichtungen nicht gefährdet

Weitere Kritik an dem SPD-Flyer kam vom Grünen-Fraktionschef Axel Weinert: „Das Problem ist, dass siegessicher ein Vorgriff auf die erwarteten Erlöse gemacht wird. Dabei war klar, das wird ein Eiertanz mit dem Wohngebiet. Wir haben immer dagegen gewettert, an dieser für die Natur sensiblen Stelle zu bauen. Gerade angesichts des Klimawandels sollten wir an künftige Generationen denken.“ Bürgermeister Tobias Meier (FDP) stellte klar, dass bei einem Stadtrats-Votum gegen den „Partheblick“ keine sozialen Einrichtungen in Taucha auf der Kippe stehen. Geplante Investitionen wie zum Beispiel die Erweiterung des Sport- und Freizeitzentrums in der Kriekauer Straße müssten dann aber verschoben und anderweitig aus dem Haushalt oder mit Krediten finanziert werden.

Von Olaf Barth