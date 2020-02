Sabine legt Tauchas Innenstadt-Verkehr lahm

Taucha

Sabine hat geschafft, was so noch keiner Lady vorher gelungen war: den Innenstadtverkehr gleich doppelt lahm zu legen. Denn als Sturmtief hatte die temperamentvolle Dame am Montag wie berichtet auch in Taucha Dächer und Autos beschädigt. Aus Sicherheitsgründen ist seit Dienstag die Zufahrt in Tauchas Innenstadt von der Sparkasse kommend bis zum Ende der Reparaturarbeiten komplett gesperrt. Gleich am Optikerladen stehen die Absperrungen. Doch selbst wenn es hier freie Fahrt gäbe, wäre gut 200 Meter weiter Richtung Markt Schluss.

Dachschaden am „Spielzeughaus“

Denn auch am Haus Nr. 12 mit dem ehemaligen Wagner-Spielzeugladen gab es Dachschäden. „Die Dachdecker sind auf beiden Baustellen fleißig am Arbeiten. Ich gehe davon aus, dass voraussichtlich an diesem Freitag alles geschafft sein wird und die Sperrung wieder aufgehoben werden kann“, sagte am Mittwoch Jens Rühling, Leiter des Fachbereiches Öffentliche Sicherheit und Soziales. Für die Zeit der Sperrung sei die Einbahnstraßenregelung für die Schloßstraße aufgehoben worden, damit Anwohner und Geschäftsleute zwischen den beiden Reparaturstellen mobil bleiben können. Die Innenstadt können sie dann über die Eilenburger Straße verlassen.

Von Olaf Barth