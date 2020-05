Taucha: Parthebad hält sich bereit und hofft auf grünes Licht für Öffnung

Taucha

In aller Gemütsruhe führt Schwimmmeister Ronald Hanns durch das (fast) menschenleere Parthebad. Nichts drängt derzeit zur Eile. Jegliche, auch sonst etwas zu kurz gekommene Arbeiten an den Außenanlagen, können in aller Ruhe und Gründlichkeit erledigt werden. „Eigentlich wollten wir am 11. Mai öffnen. Dass das nichts wird, war bald klar, aber wir machen dennoch alles fertig, um bei einer Lockerung der Corona-Maßnahmen bereit zu sein“, sagt Hanns. Der 25. Mai sei jetzt das Datum der Hoffnung. Alle warten gespannt, wie es mit der Corona-Krise und möglichen Lockerungen nun weiter geht.

Becken wieder voll

Das Nichtschwimmerbecken wurde vor zwei Wochen komplett entleert und gereinigt. Jetzt ist es bereits wieder voll gelassen, eine Ente schwimmt einsam ihre Runden. Auch das Schwimmerbecken glänzt und füllt sich wieder. Bei dem Rundgang fehlt noch ein knapper Meter bis zum Rand – 14 Grad Wassertemperatur zeigt das Thermometer an. Die Umwälzanlage und die Chlorgasanlage im Maschinenhaus wurden in Betrieb genommen. Die breite, gelbe Spaßrutsche ist neu imprägniert und verfugt worden. Hanns’ Stellvertreterin, Schwimmmeisterin Maria Schindler, betreut wegen der geschlossenen Kindereinrichtungen zuhause den Nachwuchs und hilft per Homeoffice mit organisatorischen Arbeiten. Kollege Karsten Böhm hat Urlaub. Immerhin hat Hanns im Bad Unterstützung von Lehrling Florian Hopf, der hier das zweite Jahr lernt. Und im Eingangsbereich sind Mitarbeiter der Tauchaer Baufirma Rocco Kleeberg dabei, eine neue Umrandung für den Spielplatz zu bauen und Löcher für ein neues Hinweisschild zu bohren.

Anzeige

Das Bauunternehmen Rocco Kleeberg hat derzeit im Parthebad zu tun. Quelle: Olaf Barth

Weitere LVZ+ Artikel

Überall Ratlosigkeit

„Wir arbeiten hier und bereiten alles vor, ohne zu wissen, ob es einen Sinn hat“, sagt Hanns. Er sehe sich zwischen zwei Stühlen sitzend. „Einerseits kann man aus wirtschaftlicher Sicht den Aufwand, den wir betreiben, hinterfragen, andererseits kann man doch dieses Bad nicht brach liegen lassen, das tut in der Seele weh. Es nicht zu öffnen wäre ein Frevel, wo sollen denn im Sommer die ganzen Kinder hin?“, fragt sich der 60-Jährige angesichts des Trubels, der in den vergangenen Jahren an warmen Sommertagen hier herrschte. Allein im Hitzesommer 2018 waren es 58 000 Gäste. Wöchentlich tauscht Ronald Hanns sich telefonisch mit Kollegen in anderen Sport- und Freizeitbädern aus. Überall herrscht Ratlosigkeit, dennoch bereiten sich alle auf einen möglichen Saisonstart vor. Die bereits ausgebuchten Aquafit-Kurse werden samt der Anmeldungen eins zu eins auf das Jahr 2021 übertragen. Das Gleiche gilt für die Frühschwimmer-Karten. Und wer bereits eine der erstmals aufgelegten Saisonkarten bezahlt hat, darf mit einer Überraschung als Treubonus für nächstes Jahr rechnen, deutet Hanns an. Weitere werden dieses Jahr natürlich nicht mehr verkauft.

Einsam dreht Parthebad Taucha im Nichtschwimmerbecken eine Ente ihre Runden. Quelle: Olaf Barth

Warten auf den Tag X

Betreiber des Bades ist die städtische Immobilienbetreuungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH ( IBV). Deren Geschäftsführer Gunnar Simon spricht von zwei Szenarien: „Die erste Variante wäre jetzt die Komplettschließung. Damit wäre der wirtschaftliche Verlust aber noch größer, als er jetzt schon ist. Das zweite Szenarium, das wir verfolgen, ist das Verschieben der Badöffnung auf den Tag X. Je nachdem, wie viele Wochen dann noch bleiben, wird der Verlust etwas geringer.“ Doch selbst, wenn je nach politischer Vorgabe irgendwann dann doch noch die Entscheidung zur Komplettschließung getroffen werden müsste, wäre das zwar für die Badegäste, nicht aber für die Mitarbeiter das endgültige Aus. „Wir finden für sie dann Tätigkeiten in unseren Wohnsiedlungen und Hausmeisterbereichen“, verspricht Simon.

Schwimmmeister Ronald Hanns überprüft die Voll-Vakuum-Anlage im Chlorraum. Die Sicherheitsventile werden aber von einer Fachfirma eingebaut. Quelle: Olaf Barth

Zuschussgeschäft Parthebad

Taucha plant im Haushalt jährlich 250 000 Euro als Investitionszuschuss für das Parthebad ein. Hinzu kommt ein jährlich um fünf Prozent sinkender Bewirtschaftungszuschuss, der aktuell bei knapp 42 000 Euro liegt. Die Sanierung und gefeierte Wiedereröffnung des Parthebades im Jahr 2007 war im vollen Bewusstsein der Folgekosten eine politische Entscheidung des Stadtrates. Eine starke Bürgerinitiative hatte sich für den Erhalt des Bades eingesetzt. Besucherzahlen um die 40 000 in den vergangenen Jahren untermauern den großen Bedarf. Dennoch bleibt eine solche Freizeiteinrichtung mit noch sozialverträglichen und familienfreundlichen Eintrittspreisen wie in jeder Stadt immer ein Zuschussgeschäft. Nicht in Zahlen zu fassen ist der Anteil des Parthebades als weicher Standortfaktor für die Entscheidung junger Familien, sich in Taucha niederzulassen. Der Zuzug in die wachsende Stadt ist ungebrochen.

Von Olaf Barth