Sanierungsstart in Tauchas Mehrzweckhalle

Taucha

Nach der Dachsanierung vor einigen Jahren ist Tauchas 1996 eröffnete Mehrzweckhalle in der Geschwister-Scholl-Straße noch ganz gut in Schuss. Doch in den Umkleide- und Sanitärbereichen besteht dringender Sanierungs- und Umbaubedarf. Dank eines Förderprogramms kann nun zunächst der von der Grundschule „Am Park“ genutzte Teil saniert werden. Mit dem Umbau sollen sich die hygienischen Bedingungen verbessern und die Schule neu aufgeteilte Umkleidekabinen nutzen können. Damit es mit Auftragsvergabe und Baubeginn zügig vorangehen kann, hatten sich Tauchas Stadträte zuletzt zu einer Sondersitzung getroffen und einige Vergabebeschlüsse gefasst. Allerdings konnten nicht alle Bauleistungen vergeben werden. Für die Elektroinstallation gab niemand ein Angebot ab.

Elektriker wird noch gesucht

„Die Firmen haben derzeit genug Aufträge. Unserer ist relativ groß und zeitnah auszuführen. Eine wesentliche Beeinträchtigung im Bauablauf bedeutet das fehlende Angebot aber nicht. Wir haben gute Aussichten, im zweiten Durchgang einen Elektriker zu finden“, sagt die zuständige Rathausmitarbeiterin Birgit Plewe. Laut Förderbedingungen müssen die Arbeiten noch dieses Jahr beendet werden. Immerhin werden die geschätzten Gesamtbaukosten in Höhe von 340 000 Euro zu 70 Prozent gefördert. Tauchas Eigenmittel betragen damit nur noch 102 000 Euro. Eine Prognose für den Fertigstellungstermin könne sie zwar nicht abgeben, „doch es ist möglich, Anträge auch zu verlängern. Die Fördermittel sind nicht gefährdet“, so Plewe.

Gestartet wird jetzt mit der Sanierung von zwei Umkleidekabinen und einer Dusche. Das bedeutet für die Sporttreibenden Einschränkungen beim Umziehen und Duschen. „Aber die Halle bleibt weiter in vollem Umfang nutzbar“, so Plewe. Die Grundschüler müssten nach den Ferien vorerst die Umkleiden in der ersten Etage nutzen. In einem zweiten Bauabschnitt soll möglichst im nächsten Jahr der komplette Umbau des Kabinen- und Sanitärbereiches fortgesetzt werden. Es wird dann mehr Umkleideräume und einen Duschraum weniger geben. „Dennoch bleibt die Gesamtanzahl der Duschplätze mindestens so wie jetzt“, versichert Plewe. Der geplante Einbau einer neuen Lüftungsanlage komme dem gesamten Trakt zugute.

Zustimmung im Stadtrat

Die Stadträte stimmten für die Vergabe der Bauleistungen. Für die Abbrucharbeiten erhielt mit einer Angebotssumme von rund 50 000 Euro die Bauzentrum Leipzig GmbH den Zuschlag. Diese Firma übernimmt auch die Trockenbauarbeiten für fast 90 000 Euro. Die Erneuerung der Lüftungsanlage macht Dachdeckerarbeiten notwendig. Die werden für etwas mehr als 4000 Euro von der Tauchaer Körbisbau GmbH übernommen. Aus Markkleeberg kommt die Haustechnik 2000 GmbH, die für rund 58 000 Euro die Sanitäreinrichtungen installiert. Außerdem übernimmt diese Firma auch die Heizungsinstallation (18 000 Euro). Die Lüftungsanlage erneuert der Meisterbetrieb SHK Thrandorf aus Pegau. Rund 62 000 Euro beträgt hierfür die Angebotssumme.

Von Olaf Barth