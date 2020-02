Schenderlein führt weiter Tauchas CDU

Taucha

Die Landtagsabgeordnete Christiane Schenderlein bleibt nun doch an der Spitze des 31-köpfigen Tauchaer CDU-Stadtverbandes. Dabei war noch im November 2019 nach ihrer Wahl zur nordsächsischen CDU-Kreisvorsitzenden in der LVZ zu lesen: „Die jetzige Funktionshäufung in der CDU will sie einschränken und voraussichtlich im Februar Tauchas CDU-Vorsitz abgeben.“ Das habe sie wirklich so geplant, um den Schwerpunkt ihres Engagements auf das Amt der Kreisvorsitzenden legen zu können, erklärt die 38-Jährige. Die dreifache Mutter engagiert sich zudem in der CDU-Mittelstandsvereinigung sowie im Kirchenvorstand der Parthestadt. „Doch Tauchaer CDU-Mitglieder baten mich, noch einmal das Amt der Stadtverbandsvorsitzenden zu übernehmen. Außerdem macht mir die Vorstandsarbeit viel Spaß. Gleichzeitig haben wir mit Cornelia Geißenhöner eine überaus engagierte Frau gewonnen, die sich als Stellvertreterin mit viel Elan und Freude den neuen Aufgaben im Vorstand widmen und damit insbesondere im organisatorischen Bereich eine große Unterstützung sein wird. “

Mehr Unterstützung

Das bedeutet, bestätigt Schenderlein auf Nachfrage, dass ein Großteil der „vielen tausend“ organisatorischen Aufgaben nun von ihrer Stellvertreterin übernommen wird. Generell soll die gesamte Vorstandsarbeit wieder auf viele Schultern verteilt werden. „Es ist immer eine Gemeinschaftsleistung“, so Schenderlein. Zudem würden die nächsten zwei Jahre genutzt, ein Mitglied als Schenderleins Nachfolger oder Nachfolgerin aufzubauen. Vorstandsneuling Geißenhöner kandidierte 2019 für den Stadtrat und landete auf einem Nachrückeplatz. Sie arbeitet als Schulsachbearbeiterin in einer Leipziger Oberschule. „Ja, ich werde mich verstärkt um die organisatorischen Dinge im Vorstand kümmern“, bestätigte die 39-Jährige.

Alle einstimmig gewählt

Außerdem wurden einstimmig im Vorstand bestätigt: Tauchas CDU-Fraktionschef Frank Apitz als Schatzmeister, Stadträtin Gisela Herold als Mitgliederbeauftragte. Markus Tschiedel und Paul Herholz als Beisitzer. „Der Stadtverband will die gute Zusammenarbeit mit der Stadtratsfraktion weiter ausbauen. Wichtig für uns bleiben auch die Gedenkveranstaltungen, vor allem für den Volksaufstand in der DDR 1953“, blickt Schenderlein voraus. Zudem werde der Vorschlag der Stadt Taucha unterstützt, einen Teil der Personalkosten für die Stelle der Leiterin der Zeit-Tausch-Börse und Kleiderkammer künftig über die Stadt zu finanzieren. Des Weiteren wurde die Anbringung des Spiegels am Kaufland, Ecke Schillerstraße zur Erhöhung der Verkehrssicherheit begrüßt. Das sei ein Vorschlag der CDU-Fraktion gewesen, teilte der Verband mit.

Von Olaf Barth