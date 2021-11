Schönheitskur für Seegeritzer Dorfteich

Taucha

Zum trüben, nasskalten November-Wetter gesellt sich in Seegeritz auch noch ein erbarmungswürdiger Anblick des dortigen Dorfteiches. Abgelassen bis auf den moddrigen Untergrund ist von dem Gewässer kaum noch etwas zu sehen. Und doch ist der jetzige Zustand ein Hoffnungszeichen: Denn mit später wieder gestiegenem Wasserstand und Neuanpflanzungen kann dieser Teich im nächsten Frühjahr als schmucker und beliebter Treffpunkt in der Ortsmitte neu erstrahlen.

Bänke und Fußweg

Dafür wurde auch in den letzten Monaten bereits einiges getan. Auf nun gepflastertem Untergrund stehen neue Bänke, für einen freien Blick auf den Teich wurde Wildwuchs entfernt, auf einem neuen Fußweg neben der Hauptstraße können Passanten zum Teich oder Spielplatz spazieren. An den Randbereichen wurde der Teich in den letzten Tagen mit Hilfe eines Baggers entschlammt. „Eine vollständige Entschlammung war aufgrund des noch vorhandenen Restwassers und des weichen Untergrundes nicht möglich“, informiert Holger Tobiaschek, der im Tauchaer Rathaus für die Teichsanierung zuständig ist.

Mit dem sogenannten Mönch lässt sich der Wasserstand regulieren . Quelle: Olaf Barth

„Mönch“ reguliert Wasserstand

Vorher war der Großteil des Wassers Richtung Parthe abgepumpt worden, um einen neuen „Mönch“ einbauen zu können. „Das ist ein Auslassbauwerk, mit dem sich der Wasserstand regulieren lässt. Wenn die Arbeiten erledigt sind, wird der ,Mönch’ geschlossen, dann läuft der Teich bei Regen wieder voll“, blickt Tobiaschek voraus. Auch vermutlich mit der Parthe verbundenes Schichtenwasser könnte für einen ansteigenden Wasserspiegel sorgen. „Im Frühjahr hat Seegeritz dann nicht nur einen schönen Dorfteich, sondern auch ein schönes, neu bepflanztes Umfeld mit Sitzgruppen in drei Himmelsrichtungen“, sagt der 53-Jährige. Rund 143 000 Euro kostet das Ganze, 114 000 Euro davon werden gefördert.

Pläne für Ochsenkopf

Auf Fördermittel hofft die Stadt auch für eine ähnliche Teichsanierung mitten in Taucha. Rund 220 000 Euro wurden über ein Förderprogramm des Bundes für den kleinen Schöppenteich beantragt. Die Förderwürdigkeit sei bereits bestätigt worden. Nun werden laut Tobiaschek die eingereichten Unterlagen penibel geprüft. Mit etwas Glück könnte das im Volksmund auch Ochsenkopf genannte kleine Gewässer im nächsten Herbst entschlammt werden. Das Schwanenhäuschen und das Kunstprojekt sollen erhalten bleiben. Auch soll das Areal rund um den Teich mit Bänken, Pflanzen und barrierefreien Rampen aufgewertet werden.

Auch der kleine Schöppenteich in Taucha soll entschlammt und im Umfeld aufgewertet werden. Das Schwanenhäuschen und das Kunstwerk auf der schwimmenden Insel sollen erhalten bleiben. Quelle: Olaf Barth

Größerer Abfluss in Parthe?

Über den technischen Umgang mit der schwimmenden Insel müsse aber noch beraten werden. „Die Insel stört bei der Entschlammung“, so Tobiaschek. Ebenfalls geprüft wird die Vergrößerung des Überlaufes in die benachbarte Parthe. Der jetzige hatte sich bei dem Starkregen im Mai als zu klein erwiesen. Das von der Kreuzung Sommerfelder-/Kriekauer Straße strömende Regenwasser füllte blitzschnell den Teich, sodass sich das Wasser schnell wieder auf der Straße und in Grundstücke staute – trotz der aufwendigen Baumaßnahmen, die das eigentlich verhindern sollten.

Von Olaf Barth