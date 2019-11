Schranke in Taucha für immer zu – Gerichtsweg ist ab jetzt eine Sackgasse

Taucha

Wie schon zur Eröffnung der Eisenbahnunterführung in der Portitzer Straße fanden sich 22 Stunden später am Freitag am Bahnübergang Gerichtsweg ebenfalls viele Tauchaer ein. Sie wollten sich einen weiteren historischen, einschneidenden Akt für Tauchas Verkehrsinfrastruktur nicht entgehen lassen. Bis 11 Uhr noch konnten Fahrzeuge den Übergang passieren, dann betätigte Weichenwärter Bernd Liebmann im alten Stellwerk zum allerletzten Mal die bejahrte Kurbel. 18 Umdrehungen, und die Schranke war unten, für immer.

„Auch in Wurzen, in Borsdorf und in Engelsdorf war ich schon der letzte vor der Schließung des Übergangs“, erzählte der 61-Jährige. In Taucha aber sei definitiv Schluss. „Es ist mein letzter Arbeitstag heute, dann beginnt mein Vorruhestand.“ Besondere Emotionen verbinde er mit dem Arbeitsplatz in Taucha nicht, erst seit einem Jahr sei er hier eingeteilt gewesen. „Aber angesichts der vielen Menschen merke ich schon, dass das ein besonderer Tag für Taucha ist“, sagte der Bahn-Mitarbeiter.

„Eine Lebensader abgeschnitten“

Gerade die Älteren unter den Zuschauern sehen die Schließung des Übergangs mit gemischten Gefühlen. „Ich habe die Schranke gehasst und geliebt. Einerseits die Warterei, andererseits hat man sich an das Gebimmel gewöhnt, es war beruhigend“, sagt Christine Paulus und scherzt: „Ich baue mir jetzt meine eigene.“ Seit 30 Jahren hat sie nahe der Schranke im Naturfreunde-Verein ihren Kleingarten. „Der Übergang wird uns fehlen. Es war ein kurzer Weg zur B 87 und eine Entlastung für Taucha. Es ist eine Lebensader, die jetzt abgeschnitten wird, denn bei Unfällen auf der B 87 konnte der Verkehr hier ausweichen“, ergänzt die 59-Jährige.

„Es tut in der Seele weh. Die Schranke ist historisch, sie gehört zu Taucha einfach dazu. Und der Verkehr konnte hier abfließen, noch bevor er in die Stadt rollt“, sagte auch Tauchas Heimatvereinschef Hartmut Nevoigt, der gleichfalls den historischen Moment mit dem Handy festhielt. „Als Verein hätten wir gern das alte Stellwerk übernommen und wieder hergerichtet. Doch da machte die Bahn nicht mit.“ Der Zustand sei so schlecht, dass das Haus abgerissen werden muss, erklärte der 63-Jährige.

Draht zur Kurbel durchtrennt

Gegen 11 Uhr führte Thomas Schwarz noch einige Telefonate. Der 46-Jährige ist der verantwortliche Projektleiter für die Baumaßnahmen der Deutschen Bahn in Taucha. Als alle Verkehrsschilder aufgestellt und der Gerichtsweg auf beiden Seiten als Sackgasse kenntlich gemacht worden waren, gab er grünes Licht für die letztmalige Schließung dieses Bahnübergangs. Kaum war der Balken unten, kam Signalwärter Frank Korth mit einer Kette und einem Schloss und arretierte die rot-weißen Balken an ihren Auflagestützen. Mit einem Bolzenschneider durchtrennte er die mit der Kurbel im Häuschen verbundene Drahtzugleitung. Damit hat es sich hier nun endgültig ausgekurbelt, am einstigen Bahnübergang, im Gerichtsweg, in Taucha.

Wenige Meter weiter liegen schon nagelneue Bahnschwellen und Schienen im neuen Gleisbett. Nach dem Rückbau des Übergangs wird das dritte Gleis hier komplettiert. Auf 750 Meter Länge können hier Güterzüge mal warten, bis sie auf den Güterverkehrsring um Leipzig eingefädelt werden können. „Dann müssen sie nicht auf dem Hauptgleis stehen. Der S-Bahn- und Regionalbahnverkehr kann ungestört weiter fließen“, erklärt Schwarz. Dass alte Stellwerk wird wenige Meter weiter von einem neu gebauten Elektronischen Stellwerk ersetzt. Dieses wird dann von der Leipziger Betriebszentrale aus bedient.

Von Olaf Barth