Sechs neue Einfamilienhäuser – begrünter Schutthügel soll weichen

Taucha

Wer in Taucha auf der Sommerfelder Straße Richtung Engelsdorf unterwegs ist, kommt rechterhand an einer Grünfläche samt teilweise bepflanztem Hügel vorbei. Das Areal reicht von nahe Netto bis kurz vor das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr und grenzt auf der anderen Seite an die Max-Liebermann-Straße. Diese Grünfläche soll nun bebaut werden können. Dafür beschloss der Tauchaer Stadtrat Auslegung und Billigung des Plans „Wohnbebauung an der Max-Liebermann-Straße“.

Für Wohnraum geeignet

In der Bürgerfragestunde hatte sich ein Tauchaer vehement gegen das Vorhaben ausgesprochen. Gerade in Zeiten des Klimawandels könne man nicht einfach so eine Grünfläche bebauen und versiegeln, argumentierte er. Er sei enttäuscht, dass die Stadträte das einfach so durchwinken. Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) erklärte, dass es dem Stadtrat obliege, in einem demokratischen Verfahren über Bebauungspläne zu entscheiden. Bürger würden natürlich angehört und beteiligt, aber es bestünde für sie kein „Verhinderungsanspruch“. Stadträte selbst dürfen auf Bürgerfragen nicht antworten, das bleibt der Stadtverwaltung vorbehalten.

Als dann aber der Tagesordnungspunkt zu diesem B-Plan aufgerufen wurde, bezog sich Christoph Heinzerling ( SPD) noch einmal auf die Bürgerfrage: „Hier wird nichts einfach durchgewunken, sondern bewusst zugestimmt, weil wir hier die Bebauung sehen wollen. Es ist eine Splitterstelle, die sich anbietet, um Wohnraum zu schaffen, für den es den Bedarf gibt.“ Außerdem handele es sich bei dem grünen Hügel nicht um eine nachhaltige ökologische Maßnahme, sondern um einen „zusammengescharrten Dreckhaufen“. Nach der Sitzung suchte Heinzerling noch einmal persönlich das Gespräch mit dem Fragesteller.

Streuobstwiese als Ausgleich

Alle Stadträte stimmten für die Beschlussvorlage. Zuvor hatte Bau-Fachbereichsleiter Helge Zacharias erklärt, dass dieses Gebiet durchaus auch als Ausgleichsfläche für den Netto-Markt gedacht war. Jetzt würden hier aber bis zu sechs Wohngebäude, zunächst vor allem für interessierte Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, entstehen können. Als Ausgleich für die Bebauung soll es an Ort und Stelle eine Streuobstwiese sowie weitere Ausgleichsmaßnahmen in Form von Blühwiesen im Ortsteil Sehlis geben. Verkehrlich erschlossen werde das Gebiet über die Max-Liebermann-Straße. Vom 12. Februar bis 16. März soll der Plan im Rathaus öffentlich ausgelegt werden.

Von Olaf Barth