Seifenkisten rasen durch neuen Tauchaer Trog

Taucha

„Vorsicht – nicht an der Bahn - sondern an der Gehwegkante!“ hieß es am Sonntag beim Tauchaer Trogbaurennen in der neuen Bahnunterführung in der Portitzer Straße. Am Start waren 24 im Eigenbau entstandene Seifenkisten. „Wir wollten mit einem lustigen Event quasi die bevorstehende Verkehrsfreigabe feiern. Diese Gelegenheit werden wir, wenn der Verkehr dann erst einmal rollen wird, wohl nicht so schnell wieder bekommen“, sagte Heimatvereinsvorsitzender Hartmut Nevoigt. Mehrere hundert Zuschauer verfolgten das Spektakel mit viel Spaß und spendeten reichlich Beifall.

Dritter Platz für die Cool-Runnings mit ihrer Schmette „Canada“. Quelle: Reinhard Rädler

Detaillierte Vorbereitung

Seit dem Frühjahr hatte der Heimatverein mit Chef-Organisator Nico Kermes das Rennen bis ins Detail vorbereitet, nachdem die Deutsche Bahn dafür die Signale auf Grün gestellt hatte. Viele gute Ratschläge und tatkräftige Unterstützung erhielten sie von Profis aus Plaußig, die solche Events schon seit Jahren durchführen. Neben der Rennleitung hatten sie mit Heiko Zeidler auch ihren Streckenmoderator mitgebracht, der mit launigen Kommentaren das Renngeschehen begleitete.

Badewanne aus den 30er-Jahren am Start

Für den „Tüv“ vor dem Start waren für die phantasievollen Seifenkisten mindestens vier Räder, Lenkung und Bremse erforderlich. Einige Vehikel waren aus allem zusammengeschraubt, was auf dem Boden und im Keller zu finden war. Die Badewanne aus den 30er-Jahren von Benny Teuber aus Panitzsch stammte vom Trödelmarkt. Mit dem nachträglich angebauten Equipment erfüllte sie alle Vorgaben, so dass das vierjährige Töchterchen Pia damit an den Start gehen konnte.

„Tüv“ drückt ein Auge zu

Die Abnahme zeigte sich insgesamt recht großzügig, so dass alle eine Plakette bekamen. Das Gefährt der Freunde vom „BAF feat SAF“ (Bier am Freitag – Sekt am Freitag) aus Dewitz hatte nur drei Räder aus drei Bierfässern („Das vierte Fass haben wir nicht geschafft“). Deshalb hingen sie ein kleines Transportrad an ihr Gefährt, damit war die vorgeschriebene Räderzahl mit Augenzwinkern erreicht. „Wir treffen uns immer freitags und hecken dann solche Sachen aus“, erzählte Joachim Pielok.

Scharfer Start nach Probelauf

Nach einem Probelauf ging es am Nachmittag an den scharfen Start. Nach drei Metern Anschub mussten die Seifenkisten 125 Meter antriebslos stadteinwärts bergab rollen, dann kam es darauf an, mit diesem Schwung die meisten Meter bergauf zu schaffen. Dazu wurde noch die Geschwindigkeit gemessen. Im zweiten Lauf ging es in umgekehrte Richtung stadtauswärts. Während die meisten Schmetten auf mehr als 25 Kilometer pro Stunde kamen, schafften die „Boliden“ mit Holzrädern gerade mal 6 Km/h. Der „Abräumer des Tages“ waren die Freunde von „1936 Firebirds“ aus Taucha. Sie erreichten 172 Punkte, die sich aus gefahrenen „Aufwärts“-Metern und der Zeit zusammensetzen, fuhren mit 65,1 Metern die längste Strecke und wurden als „Schönstes Fahrzeug“ prämiiert. Platz zwei bei den Erwachsenen erreichte „Felsental 1“ mit 155 Punkten und dritte wurde „ Canada“ mit 140 Zählern. Bei den Kindern erreichte das Team „Safari“ mit dem siebenjährigen Felix Zeise 173 Punkte. Die „Rollis“ kam auf 160 und der VW-Käfer auf 156 Punkte.

Bürgermeister prüft Neuauflage

„Diese gelungene Veranstaltung ist für mich Anlass genug, ernsthaft zur prüfen, ob nicht doch eine Wiederholung im Jubiläumsjahr 2020 möglich ist“, verriet Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) – noch beeindruckt von der großen Resonanz.

Bild von den letzten Arbeiten am Trogbau vor dem Seifenkistenrennen. Quelle: Olaf Barth

Von Reinhard Rädler