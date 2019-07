Taucha

Der Bau der neuen Kindertagesstätte „Kükennest“ ist auf den Weg gebracht. In ihrer letzten Sitzung hatten unlängst Tauchas Stadträte einstimmig den Abwägungsbeschluss durchgewunken. Die Kita, die an der Eilenburger Straße gleich neben dem neuen Wohngebiet „ Gartenstadt“ gebaut werden soll, war von diesem Groß-Vorhaben getrennt worden und mit einem eigenen Bebauungsplan an den Start gegangen. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in Taucha ist groß, entsprechend will die Stadt keine Zeit verlieren und bezüglich der Kita so schnell wie möglich vorankommen.

Komplizierte Lage

Doch mit einem wie von der Stadt beabsichtigten zügigen Baubeginn wurde es nichts. Denn das Genehmigungsverfahren war alles andere als unkompliziert. Die Baubehörde im Landratsamt Nordsachsen hatte einige Bedenken angemeldet. Ein fachlich heikles Thema war unter anderem der Emissionsschutz, wie die zuständige Sachbereichsleiterin Maritta Mandry von der Stadtverwaltung informierte. Umgeben von Wohnbebauung, Supermarkt und Straße gestalteten sich die Anordnung des Gebäudes auf der vorgesehen Fläche sowie die Aufteilung der Räume im Gebäude als besondere Herausforderung. So durften „besonders schutzwürdige Räume“, zum Beispiel die Ruheräume, nur an der Süd- und Westfassade angeordnet werden. Doch auch vom Kindergarten selbst geht ein gewisser Lärm aus, unter anderem von den Wärmepumpen, erklärte Mandry. Hier musste auf die Wohnbebauung im Süden Rücksicht genommen werden. „Wir haben ja auf dem Grundstück nicht so viel Platz, da war es schwierig, alle Prämissen zu erfüllen“, so Mandry.

Neuer Fuß-/Radweg zur Kita

Da das Gelände nahe der Kreyßschen Sandgrube aufgrund von Altlasten für eine „sensible Nachnutzung“ wie eine Kita besonders überprüft werden muss, war erstmals sogar eine Untersuchung auf Radon-Belastung notwendig. Seit geraumer Zeit werde so etwas vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie gefordert, sagte Mandry. Das Gutachten sei erstellt und übergeben worden. Für die verkehrliche Erschließung der Kita wird vom Dingstuhl bis Pönitzer Dreieck ein neuer Fuß-/Radweg gebaut. Das Regenwasser muss aufgrund mangelnder Versickerungsmöglichkeit auf dem Gelände zum Graben an der Eilenburger Straße geleitet werden. Die wasserrechtliche Genehmigung dafür liege vor. Für die Schmutzwasserentsorgung muss ein 132 Meter langer Abwasserkanal bis zum Anschluss am Pönitzer Dreieck verlegt werden. Nach der Sitzung wollte Mandry den überarbeiteten Bebauungsplan zur Prüfung ans Landratsamt schicken. „Wir hoffen auf eine Genehmigung noch im Juli, um schnell mit dem Bau beginnen zu können. Im nächsten Frühjahr wollen wir die Kita eröffnen“, benennt Mandry den engen Zeitplan.

Von Olaf Barth