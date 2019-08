Eilenburg

In zwei Wochen wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Auf einem Wahlforum, zudem die Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen und die LVZ am Freitagabend in das Eilenburger Bürgerhaus geladen hatten, stellten sich sechs Direktkandidaten aus dem Wahlkreis 35 ( Eilenburg, Taucha, Bad Düben, Dommitzsch und jeweilige Umgebung) den Fragen von Moderator Uwe-Eckart Böttger und des Publikums. Auf dem Podium saßen: Luise-Neuhaus Wartenberg (39, Die Linke), Mathias Teuber (38, SPD), Enrico Kunze (35, Bündnis 90/Die Grünen), Stefan Schieritz (40, FDP), Sebastian Gemkow (41, CDU) und René Bochmann (50, AfD). Die Besucherreihen waren mit schätzungsweise 75 bis 90 Gästen überschaubar besetzt, etliche Parteimitglieder unterstützten ihre Kandidaten. Das Publikum konnte vorab mitbestimmen, welche Themen besprochen werden.

Innenpolitik und Integration

Los ging es mit Innenpolitik und Integration. Und da waren sich alle Kandidaten auf die Frage, ob Sachsen mehr Polizisten benötige, einig und hielten das Schild mit „Ja“ hoch. Besucher Lutz Ohmenzetter aus Eilenburg trat als erster ans Mikrofon, wollte wissen: „Warum brauchen wir jetzt 1000 Polizisten mehr? Wegen dieser unsäglichen Flüchtlingspolitik von Merkel.“ Applaus aus dem rechten Spektrum im Publikum. Moderator Böttger unterbrach: „Nur Fragen, keine Statements.“ Ohmenzetter legte aber nach, das Publikum raunte: „Fragen stellen!“

Kandidaten für mehr Polizisten

Blick ins Publikum. Quelle: Wolfgang Sens

Gemkow erklärte schließlich, warum mehr Polizisten notwendig sind: Demnach hätten vor Jahren die Bevölkerungsprognosen besagt, dass in Sachsen weniger Leute leben würden. Personal sei daraufhin in vielen Verwaltungsbereichen abgebaut worden, nicht nur bei der Polizei. Heute sei die Situation eine andere, besonders in Leipzig und Dresden, wo es wieder Bevölkerungszuwachs gebe. Sachsens Justizminister räumte aber auch ein, dass es einen „Sondereffekt“ gegeben hatte, der „im Zuge der Flüchtlingskrise entstanden ist“. Es seien Leute aus anderen Kulturkreisen gekommen, die sich nicht immer an das Recht hielten. „Die 1000 Stellen sind die Entwicklung in den nächsten drei, vier Jahren. Das heißt, danach muss die Entwicklung weitergehen.“ Schieritz: „1000 Polizisten werden nicht reichen. Die schrubben Überstunden, sind am Wochenende bei Fußballspielen im Einsatz.“ Ein für ihn wichtiger Aspekt sei die zunehmende Internetkriminalität. „Deshalb sage ich, 1000 Polizisten sind noch zu wenig.“ Neuhaus-Wartenberg wollte nicht im Raum stehen lassen, dass es wegen der Flüchtlinge einen höheren Polizeibedarf gäbe: In Nordsachsen lebten 1291 Geflüchtete bei 198 000 Einwohnern. „Das Polizeiproblem ist nicht erst da, seitdem die Geflüchteten gekommen sind, sondern seit über 20 Jahren.“ Sie verwies außerdem auf die Kriminalstatistik 2018. „Das ist die niedrigste seit 20 Jahren.“ Das Publikum applaudierte.

Visionen der Kandidaten

Ein Besucher, der angab, dass es in Deutschland immer mehr Muslime gäbe, wollte wissen, welche Visionen die Kandidaten von Deutschland in 30 oder 40 Jahren haben. Teuber antwortete: „Wir sind dann über den Punkt hinaus, wer hier lebt und welche Konfession derjenige hat.“ Kunze nannte die Schlagworte „Vielfalt, Toleranz und einen respektvollen Umgang“ miteinander. Schieritz will, dass die Kinder im ländlichen Raum eine Zukunft haben. Bochmann schwebt vor, dass die Kinder eine sorglose Kindheit haben wie er sie in der DDR hatte. Neuhaus-Wartenberg hält derweil ein „friedliches Europa“ für wichtig und dass die „Solidarität in den Vordergrund“ rücken müsse. Gemkow erklärte, dass das Land wieder zu „einem friedvollen und respektvollen Umgang zurückfindet“ und dass es „so erfolgreich und lebenswert bleibt, wie es heute trotz allem ist“. Applaus im Publikum.

Die AfD plötzlich weltoffen?

Wahlforum Eilenburg: Moderator Böttger mit den Kandidaten Gemkow (CDU, Mitte) und Bochmann (AfD, rechts) Quelle: Wolfgang Sens

Besucherin Frau Walther, eine gebürtige Eilenburgerin und Lehrerin, wollte wissen, wie die Kandidaten Sachsen nach außen vertreten, wenn sie in den Landtag kommen. Hintergrund ihrer Frage waren die Vorfälle in Chemnitz vor einem Jahr. Sie sei „entsetzt über die Berichterstattung“ gewesen. Gemkow: „So wie ich es in der Vergangenheit auch getan habe: Mich mit breitem Kreuz vor dieses Land und seine Menschen stellen.“ AfD-Kandidat Bochmann will Sachsen als „sauber, ordentlich, international und weltoffen“ darstellen. Daraufhin Neuhaus-Wartenberg zu Bochmann: „Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass sie weltoffen gesagt haben? Das finde ich insofern spannend, dass in ihrem Wahlprogramm was anderes drinsteht.“ Das Publikum lachte.

Sachsen in den Medien

Wahlforum Eilenburg: Neuhaus-Wartenberg (Die Linke), Teuber (SPD), Kunze (Grüne, von links) Quelle: Wolfgang Sens

Zum sogenannten Sachsen-Bashing erklärte sie, dass die Außendarstellung Sachsens nicht nur Fake-News und „die Presse nicht böse“ sei, „sondern es haben Dinge stattgefunden und das wird dann eben auch in der Öffentlichkeit dargestellt. Wir haben in Sachsen ein Problem mit Rechtsextremismus. Und wir haben ein Problem mit Fremdenfeindlichkeit“. Die regierenden Parteien hätten davor die Augen verschlossen. „Wenn sich alle Menschen, die in Sachsen leben wollen, wohlfühlen, haben wir auch eine bessere Berichterstattung.“ Teuber: „Die negative Darstellung von Sachsen in den Medien ist sicher nicht umsonst. Wir haben Probleme, die wir nicht wegdiskutieren können.“

Die AfD und der Rechtsextremismus

Moderator Böttger konstatierte, dass die Gewalt von rechts zugenommen habe. Seine Frage an Bochmann vor dem Hintergrund, dass der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke vom Verfassungsschutz wegen rechtsextremer Tendenzen beobachtet wird: „Wie klären sie ihr Verhältnis zum Rechtsextremismus?“ Bochmann distanzierte sich: „Wir lehnen jegliche Art von Extremismus ab. Haben sie Herrn Höcke hier schon mal im Landkreis gesehen? Das wird seine Gründe haben.“

Bildung und Schulen

Im zweiten Block ging es um Bildung. Außer Gemkow und Schieritz sprachen sich alle für das Gemeinschaftsschulmodell aus. Gemkow, erklärte, warum er das anders sieht: Das bestehende „differenzierte Bildungssystem“ habe sich bewährt, erst dieser Tage fand sich Sachsen beim Bildungsmonitor erneut auf Platz eins aller Bundesländer wieder. Teuber stellte fest, dass „beide Schulsysteme ihren Erfolg bewiesen“ hätten und man die Gesamtschule „als optionale Variante zulassen“ sollte. Schieritz, Malermeister von Beruf, sieht einen Bedarf an jungen Leuten, die später im Handwerk arbeiten wollen. Dies müsse in den Schulen eine Rolle spielen. „Leistungsstärkere können Leistungsschwächere mitziehen“, meinte Neuhaus-Wartenberg. Kunze sagte: Eine Schule vorhalten bedeute einen Ort stärken. Für Bochmann befördere längeres gemeinsames Lernen die „soziale Kompetenz“. Einig waren sich alle, dass an der Bildung und vor allem Ausstattung der Schulen nicht gespart werden dürfe.

Schulabbrecher

Wahlforum im Eilenburger Bürgerhaus. Quelle: Wolfgang Sens

Herr Jahn aus Eilenburg wollte wissen, was die Kandidaten gegen Schulabbrecher tun wollen – immerhin gebe es nach seinen Erkenntnissen 52 000 Abbrecher im Jahr in Deutschland und Fachkräfte würden benötigt. Bochmann besteht auf der Schulpflicht, sagte aber: „Wir haben das Problem mit Fridays for Future. Egal wie schön die Sache ist, aber die Kinder haben in die Schule zu gehen. Wenn ich als Arbeitnehmer meiner Arbeit fern bleibe, dann bekomme ich Sanktionierung. Genauso sollte man bei Schulabbrechern vorgehen. Eltern müssen dafür sorgen, dass ihre Kinder in die Schule gehen.“ Dafür hagelte es Kritik von anderen Kandidaten. Schulabbrecher hätten nichts mit den am Freitag fürs Klima demonstrierenden Jugendlichen zu tun. Gemkow sprach sich für das „Fördern und Fordern“ von Schülern aus, dies müsse man intensivieren „und das tun wir auch mit zusätzlichen Geldern“.

Sachsen und die Wirtschaft

Im dritten Teil ging es um die Wirtschaft. Besucher Michael Friedrich ( Die Linke) aus Löbnitz sprach sich für ein neues Vergabegesetz aus, wonach Aufträge der öffentlichen Hand nur an Firmen vergeben werden sollten, die Tariflöhne zahlten. Schieritz, Gemkow und Bochmann halten nicht viel von mehr Tarifbindung, Neuhaus-Wartenberg, Teuber und Kunze dagegen schon. Doch dies sei, so Teuber, nicht das Spielfeld der Politik. Sie könne dies lediglich „bewerben“. Für Neuhaus-Wartenberg würde ein modernes Vergabegesetzt dazu führen, „dass Unternehmen ihre Beschäftigten besser bezahlen würden“. Nach ihrer Auffassung müssten regionale Wirtschaftskreisläufe aufgebaut und der sächsische Fördermitteldschungel mit hunderten unterschiedlichen Programmen entschlackt werden. Kritik erntete Kunze, als er sagte, dass „2021 nur noch Elektroautos in Sachsen produziert“ würden. In den Publikumsreihen wurde dies mit Kopfschütteln und „so ein Schwachsinn“ abgetan.

Mit Blick auf Sachsens Wirtschaft konstatierte Gemkow, dass der Freistaat eine „hervorragende Wirtschaftsstruktur“ habe und führte den Maschinenbau in Chemnitz, die Automobil- und Logistikbranche in Leipzig und die Softwarebranche in Dresden an.

Wunsch-Koalitionen

In der Schlussrunde sollten sich die Kandidaten zu Wunsch-Koalitionen äußern: AfD-Kandidat Bochmann würde gern mit der CDU, aber nicht mit dem jetzigen CDU-Personal, erklärte er. Linke-Kandidatin Neuhaus-Wartenberg schwebt ein rot-rot-grünes Bündnis vor, sie regte aber auch an, über eine Minderheitsregierung oder Tolerierung nachzudenken. Auch SPD-Kandidat Teuber favorisiert Rot-Rot-Grün. Der grüne Kunze träumt gar von Grün 50 Prozent Plus. FDP-Kandidat Schieritz könnte auch eine Minderheitsregierung gefallen. Und CDU-Kandidat Gemkow appellierte, dass alle Bürger zur Wahl gehen sollten „für einen demokratischen Rechtsstaat“. Was die Kandidaten nicht wollen, ist ein Koalition mit der AfD.

Von Nico Fliegner