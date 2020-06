Taucha

Die beiden ausverkauften Sommertöne-Konzerte auf Tauchas Schlosshof wurden von Künstlern und Publikum gleichermaßen zum lange vermissten Live-Kultur-Genuss. Das Rosenthal Musikmanagement und die Sparkasse Leipzig brachten vor je rund 100 Besuchern gleich zwei Mal die gut aufgelegten Sänger des Leipziger Ensembles amarcord auf die Bühne. Glücklich über diese Auftrittsmöglichkeit verwandelte das Gesangsquintett das „Ännchen von Tharau“ kurzerhand ins „Ännchen von Taucha“. Über die erste Veranstaltung in der Parthestadt nach dem Corona-Shutdown war auch Jürgen Ullrich vom Schlossverein mehr als froh. „Wir wollten die Kultur wieder zum Leben erwecken, das ist gelungen. Viele Gelegenheiten dafür haben wir ja dieses Jahr nicht“, sagte der 68-Jährige.

Blick auf die Musikstadt Leipzig

Obwohl der Nachbar in vorgegebener Entfernung saß, die Sänger zum Publikum und auch untereinander eher die Ferne statt der Nähe suchten, schien sich der gefühlte Abstand während des Programms gänzlich zu verflüchtigen. Zu überschwänglich war die Freude über den Kontergenuss nach dreimonatigem musikalischen Stillstand.

Sommertöne-Konzert mit dem Ensemble amarcord auf Tauchas Schlosshof Quelle: Olaf Barth

Für das Sommertöne-Publikum gewährten Wolfram Lattke, Robert Pohlers, Frank Ozimek, Daniel Knauft und Holger Krause von amarcord einen seltenen und äußerst lohnenden Blick auf die Leipziger Musikstadt. Carl Reinecke, der Kapellmeister mit der bis heute längsten Amtszeit am Gewandhausorchester, hinterließ auch als Komponist und als Pädagoge am Konservatorium hörenswerte Fußstapfen in der Leipziger Kulturszene. Somit erklangen Werke seiner Schüler, unter ihnen Edvard Grieg, Max Bruch und Ethel Smyth.

Fliegende Programmhefte

Mit Franz Schuberts „Der Lindenbaum“ gelang den amarcords gekonnt der Übergang zum Volksliedgut. Die zum Teil musik-akrobatischen Bearbeitungen von „Jetzt fahrn wir übern See“, „Ein Jäger längs dem Weiher“ und die besondere Version „Ännchen von Taucha“ sorgten für ausgelassene Stimmung in glühender Sommerhitze.

Das Publikum applaudierte beim Sommertöne-Konzert auf Tauchas Schlosshof Quelle: Olaf Barth

Auch im zweiten Konzert (in Corona-Zeiten wird von den Künstlern die doppelte Leistung abverlangt) wurde die Liebe trotz Abstand gefeiert, gewürzt mit meteorologischen Einlagen. Fliegende Programmhefte, drei Werke unterm Regenschirm sowie eine kurze Regenunterbrechung minderten keinesfalls das Glück über das zurückgewonnene Live-Musikerlebnis. Dies ist schwer umkämpft, mit hohen Auflagen und finanziellem Druck, der beim Festival Sommertöne dank der von Beginn an dauernden Partnerschaft mit der Sparkasse Leipzig gemildert ist.

Sommertöne gehen weiter

Für das nächste Wochenende sind noch einige Restkarten online über die Sommertöne-Seite oder per Telefon (0341 99 18 71 50) erhältlich: unter anderem für den Abend in der St. Gangolf-Kirche in Kohren-Sahlis (Freitag, 19. Juni, 19 Uhr) mit dem Trompeter Joachim Schäfer, begleitet von dem Organisten Andreas Wenske. Im Wermsdorfer Schloss Hubertusburg spielen tags darauf ab 19 Uhr die Stars der Alte-Musik-Szene, die Gambistinnen Hille und Marthe Perl.

Karten und Infos: www.sommertoene.de

Von Cora Gladbeck