Spiegel entschärft jetzt Abbiege-Gefahr bei Kaufland

Taucha

Seit Kurzem erleichtert ein Verkehrsspiegel an der Schillerstraße gegenüber der Kaufland-Ausfahrt Autofahrern den Einblick in die Portitzer Straße. Das ist notwendig, weil sonst die aus dem Trogbau kommenden Fahrzeuge wegen des ungünstig gestalteten und in Augenhöhe der Autofahrer befindlichen Geländers erst sehr spät zu sehen sind. So kam es immer wieder zu gefährlichen Situationen beim Abbiegen auf die Portitzer Straße. Bereits kurz nach der Eröffnung des Bahn-Trogbaus habe es diesbezüglich die ersten kritischen Anmerkungen gegeben. „Wir hatten schon etliche Anrufe. Auch die Bahn-Vertreter selbst hatten gemerkt, dass das Geländer die Sicht behindert. So war relativ schnell klar, dass da ein Verkehrsspiegel hin muss“, sagte auf LVZ-Nachfrage Tauchas Bau-Fachbereichsleiter Helge Zacharias. Auch aus den Reihen der Stadträte war in Ausschusssitzungen eine Spiegel-Lösung gefordert worden.

Entspannter Abbiegen

Dass die Umsetzung dann doch noch eine ganze Weile gedauert hat, habe mit der Bestellzeit zu tun, erklärte Zacharias. Der Spiegel müsse für die Anforderungen vor Ort passen, dafür mit einer bestimmten Wölbung gefertigt werden. Seit einigen Tagen müssen sich nun aus dem Kaufland kommende Autofahrer nicht mehr Millimeter für Millimeter vortasten, um dann mehr oder weniger auf Verdacht schnell abzubiegen, bevor plötzlich doch noch ein aus dem Trog kommendes Auto seine Vorfahrt in Anspruch nehmen möchte. Jetzt können Autofahrer ganz entspannt abbiegen – sofern sie den Spiegel auf der Gegenseite erkennen und nutzen. Der Spiegel-Blick in den Trog lässt rechtzeitig erkennen, ob die Straße frei ist oder nicht.

Von Olaf Barth