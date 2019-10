St. Albanus braucht noch 900 000 Euro

Schkeuditz

Das Gerüst ist seit einiger Zeit wieder ab, der Turm der Albanuskirche in Schkeuditz frisch saniert. Nun soll es im März mit dem zweiten Bauabschnitt weitergehen – vorausgesetzt, das nötige Geld kommt zusammen.

Genau 785,60 Euro sind am Tag der Deutschen Einheit beim Benefizkonzert der Chöre aus Glesien und Bühl zusammengekommen. Der Betrag kommt nun auch der Schkeuditzer Albanuskirche zu Gute. „Insgesamt sind so in einem halben Jahr etwa 60 000 Euro gespendet worden“, so Pfarrer Axel Meißner. „Das ist wirklich der Wahnsinn.“ Er sei sehr froh, dass die Schkeuditzer sich so für ihre Stadtkirche interessieren. Um die Sanierung komplett zu stemmen, fehlen nun allerdings noch immer etwa 900 000 Euro. „Wir bitten die Schkeuditzer weiter um Spenden“, sagt Meißner.

Bittbriefe geschrieben

Doch nicht nur die Schkeuditzer. Für den zweiten Bauabschnitt werden zunächst 280 000 Euro benötigt. „Wir haben dazu die verschiedenen Stellen angeschrieben und hoffen so, das Geld zusammen zu bekommen“, erklärt der Pfarrer. Die verschiedenen Stellen, das sind unter anderem die Landeskirche, die Deutsche Stiftung Denkmal, die Stadtwerke Schkeuditz und die Stadtverwaltung.

Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) teilt auf Nachfrage der LVZ mit, dass es zu einer eventuellen Unterstützung ein Gespräch mit dem Pfarrer geben werde. „Die Entscheidung dazu obliegt dem Stadtrat“, so Bergner. Grundsätzlich habe die Kirche jedoch auch eine städtebauliche Bedeutung. „In der Vergangenheit gab es bereits Unterstützungen durch die Stadt“, erklärt Bergner. „Ich gehe davon aus, dass es auch diesmal wieder eine entsprechende Vorlage für den Stadtrat gibt.“ Eine Zeitschiene sei dazu aber noch nicht erstellt.

Kirche ist Wahrzeichen der Stadt

Unabhängig von einer Unterstützung der Stadt bittet Pfarrer Meißner die Schkeuditzer weiter um Hilfe. Bereits Anfang des Jahres hatte er sich mit einem Brief an die Bewohner gewandt. „Die evangelische Stadtkirche St. Albani ist das Wahrzeichen unserer Stadt“, heißt es in dem Schreiben mit der Überschrift „Kirche in Not“. „Viele Generationen vor uns haben sich um den Erhalt dieses Bauwerkes gekümmert.“ Die Kirche sei weit mehr als ein Ort der Andacht und des Gebetes – sie sei das weithin sichtbare Wahrzeichen der Stadt.

In den kommenden Jahren soll die Kirche Stück für Stück weiter saniert werden. Im zweiten Bauabschnitt ab März seien nun die Fußböden dran, so der Pfarrer. „Zudem sind feuchtigkeitsmindernde Maßnahmen geplant.“ Insgesamt beläuft sich die Investitionssumme auf 1,2 Millionen Euro. In einem ersten Schritt wurde der Kirchturm saniert. Das Geld dafür hatten Landkreis, Landeskirche, Kirchenkreis und Kirchengemeinde zur Verfügung gestellt. „Es geht auf jeden Fall weiter“, so Meißner. „Und wir freuen uns, wenn wir den nächsten Bauabschnitt beginnen können.“

Von Linda Polenz