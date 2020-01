St. Moritz-Kirche: Es läutet wieder in Taucha!

Taucha

Viele Wochen standen die Zeiger am Turm der Tauchaer St. Moritz-Kirche still – keine Zeitangaben, kein Stundenläuten. Dabei sieht die evangelisch-lutherische Kirche nach der Sanierung von Dächern und Fassade äußerlich wieder wie neu aus. Auch der marode Dachstuhl und Ringanker waren vor einiger Zeit saniert worden. Doch die Sanierungsarbeiten waren offenbar dem Uhrwerk nicht gut bekommen.

„Es war wohl Baustaub in das Zahnräderwerk der Kirchturmuhr gelangt. Man hätte es besser schützen und abdecken müssen. Auf jeden Fall wurde uns, um Schäden abzuwenden, bis zu einer gründlichen Reinigung die Stilllegung der Uhr empfohlen“, begründet Tauchas neuer Pfarrer Nico Piehler die uhrzeitlose Zeit. Schmutz kann natürlich das penibel abgestimmte Zusammenspiel des Räderwerkes empfindlich stören. Das ist bei einem „Taschenchronometer“ nicht anders als bei einer großen Kirchturmuhr. Hinzu kamen Probleme mit der elektrischen Zeitschaltuhr, die für das automatische Starten des Tagesgeläutes verantwortlich ist. Bei Gottesdiensten wurde Tauchas Glockengeläut deshalb per Hand eingeschaltet, sonst blieb es aus.

Geläut funktioniert wieder

Noch vor Weihnachten hatte der Uhrenbauer Mike Scholze aus Klinga die gesamte Uhrenmechanik gereinigt. Bei der Anlage inklusive der Steuerung über Seilzüge und Winde handele es sich um ein Vorkriegsmodell. Inzwischen funktioniert auch die Zeitschaltuhr wieder. Viertel, halb, dreiviertel und um ertönt eine der drei Kirchenglocken. Außerdem sorgt die Zeitschaltuhr entsprechend der 2008 vom Kirchenvorstand beschlossenen Läuteordnung jeweils um 7, um 12 und um 18 Uhr wieder für das pünktliche, dreiminütige Tageszeitläuten. „Eigentlich müssten wir um 6 Uhr läuten, so wie im Erzgebirge. Mit den Glocken werden die Christen zum Gebet gerufen oder dazu angehalten, kurz innezuhalten, zu beten und nachzudenken“, erklärt Piehler.

Nachdem das wieder funktioniert, hat der 37-Jährige bereits die nächste Baustelle im Blick. Und die ist ungleich größer. Denn der Innenraum der großen Kirche bedarf dringendst einer Sanierung. Gelegentlich mussten schon Emporen gesperrt werden. Aber auch das Gestühl, die alten, mit einem Grauschleier überzogene Wände, Beleuchtung, Heizung, Elektrik und Vorraum haben eine Erneuerung und Auffrischung dringend nötig. Noch in diesem Jahr sollen dafür Fördermittel beantragt werden. Außerdem muss sich der Kirchenvorstand mit der Denkmalschutzbehörde über die Art und Weise der Innenraumgestaltung abstimmen und einigen, auf welchen historischen Stand der Kirchenraum wieder gebracht werden soll.

Spurensuche für Sanierung

„Wie es original vor 1774 aussah, lässt sich nicht mehr nachweisen. Der älteste dokumentierte Zustand stammt von 1911. Da war alles dunkel und grau, sicher nicht nach historischem Vorbild. Und 1980 wurden die Wände mit einem gelblichen Ton nach einer wohl ausgedachten Neo-Barock-Imitation gestrichen“, fasst Piehler seine ersten Erkenntnisse zusammen. Ab diesem Monat soll ein Bau-Archäologe helfen, nach Spuren alter Farbschichten zu suchen. Piehler hofft, dass am Ende des Sanierungsprozesses ein freundlich helles und einladendes Gotteshaus steht. Helfen könnten dabei Vergleiche mit Kirchen, die in der gleichen Zeit wie die Tauchaer gebaut wurden. „Auf jeden Fall wollen wir nach der Sanierung auch hier im 21. Jahrhundert angekommen sein“, so Piehler.

Von Olaf Barth