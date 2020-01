Stadt setzt Bürgeranregung um und baut neuen Fußweg

Taucha

Stück für Stück werden in Taucha neue Fußwege gebaut: an der Leipziger Straße, in der Matthias-Erzberger-Straße und nun auch in der Graßdorfer Straße. Bislang gab es zwischen der Einmündung Hans-Sachs-Straße und der Bahnschranke gar keinen richtigen Bürgersteig. Inzwischen hat Tauchas Bauhof auf 35 Metern Länge einen Fußweg errichtet. Dabei musste eine störende Straßenlaterne umgesetzt werden. Mit dem Bau griff die Kommune eine Anregung aus der Bürgerschaft auf, die vergangenes Jahr im Rahmen der Planungswerkstätten „Verkehr kommunal“ diskutiert worden war.

Der Winter als Glücksfall

Der bisher milde Wetter spielt der Parthestadt dabei doppelt in die Karten: Zum einen haben Bauhof-Mitarbeiter wegen des ausbleibenden Winterdienstes Zeit für andere Aufgaben – und zum anderen können bei einer solch angenehmen Witterung eben bequem Bauarbeiten durchgeführt werden.

Von Olaf Barth