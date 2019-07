Taucha

Als Tauchas Innenstadthändler einst die Spielstraßen-Aktion für den alljährlichen Stadtfest-Sonnabend ins Leben riefen, gehörte Dagmar Engelhard von der Adler-Drogierie mit zu den Initiatoren. Inzwischen sind die vier Stunden am Sonnabend-Nachmittag nicht mehr aus dem Stadtfest-Kalender wegzudenken. Doch das Konzept der Straßensperrung hatte sich voriges Jahr geändert. Engelhards Drogerie als letztes der Geschäfte mit einem Aktionsstand liegt nun außerhalb des gesperrten Bereiches. Die von der Sparkasse bis zum Schusterhaus in der Leipziger Straße von Station zu Station bummelnden Kinder mit ihren Eltern und Großeltern sind nur noch bis zum Schusterhaus vor dem Straßenverkehr sicher. Dann endet die Sperrung. Nach Ansicht der Stadtverwaltung kann die hinter dem Schusterhaus verlaufende Brauhausstraße nicht mehr wie früher gesperrt werden. Das Problem: Engelhards Drogerie liegt damit außerhalb der verkehrssicheren, gesperrten Zone. Auch die Feuerwehr sieht ihre Aktion mit der Jugendfeuerwehr in der Brauhausstraße durch Autofahrer gefährdet und wird nach jetzigem Stand dieses Angebot abblasen. Das Stadtfest geht vom 23. bis 25. August über die Bühne.

„Gemeinwohl vor Einzelwohl“

Jens Rühling sieht keinen Spielraum vom jetzt geplanten Verkehrskonzept abzuweichen. Es sei aufgrund höherer Sicherheitsauflagen geändert worden. So seien im Bereich Markt und Marktstraße für das gesamte Stadtfest die Zufahrten jeweils mit unverrückbaren Betonelementen gesperrt. „An vier Stellen haben wir diese Sperrungen. Die Brauhausstraße ist für Anwohner des Schusterhauses die letzte Möglichkeit, aus der oder in die Tiefgarage zu kommen“, sagt der Fachbereichsleiter für Öffentliche Sicherheit und Soziales. Der 56-Jährige sieht als Konsequenz, dass während der Spielstraßenzeit der Aktionsstand von Engelhards lediglich fünf Meter weiter Richtung Innenstadt verlagert werden müsste, damit dieser sich wieder im gesperrten Bereich befindet. „Es geht nicht anders. Hier geht das Gemeinwohl von rund 100 Leuten vor das Wohl einzelner“, bekräftigt Rühling. Zum Stadtfest wird in der Brauhausstraße die Einbahnstraßenregelung aufgehoben, Anwohner können zwischen Schusterhaus und Museum sowohl rein als auch raus fahren, weil am anderen Ende die Straße wegen der Absperrungen zur Sackgasse wird. Beim Stadtlauf und während des Festumzuges ist allerdings auch die Brauhausstraße komplett gesperrt, bestätigt Rühling.

Drogerie abgeschnitten

Auch deshalb sieht Dagmar Engelhard überhaupt nicht ein, wieso gerade für die hunderten Kinder während der nur vierstündigen beliebten Spielstraßen-Aktion so eine Sperrung nicht möglich sein soll. „Es geht nicht nur um die angeblichen fünf Meter, die gar nicht reichen würden. Als sichtbares Ende der Verkehrssperre würde vorm Schusterhaus ein Feuerwehrfahrzeug quer stehen. Um gesehen zu werden, müssten wir mit unserem Stand viel weiter vorziehen. Unser Geschäft liegt dann aber außerhalb der Wahrnehmung“, beklagt die 63-Jährige. Dabei hatten die Händler und Initiatoren der Spielstraße natürlich auch im Blick, dass die Geschäfte geöffnet sind und so auch der eine oder andere Kunde angelockt wird. Dass sie nun von diesem Strom der Flanierenden abgeschnitten ist, wurmt Engelhard so sehr, dass sie die Industrie- und Handelskammer zu Leipzig ( IHK) eingeschaltet hat. „Deren Vertreter hat sich das angeschaut und sieht das ähnlich wie wir. Mit etwas gutem Willen seitens der Stadt sollte ein Kompromiss möglich sein“, hatte Engelhard erfahren. Am Montag, den 22. Juli, sei wohl noch ein letztes Gespräch der IHK mit dem aus dem Urlaub zurückgekehrten Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) geplant. Erst danach wolle sich die IHK offiziell selbst zum Sachverhalt äußern.

Jugendwehr wohl nicht mehr dabei

Cliff Winkler weiß jetzt schon, was er vom derzeitigen Verkehrskonzept für die Spielstraße hält. „Wir hatten mit unserer Jugendwehr voriges Jahr das Büchsen-Spritzen und das Bobby-Car-Fahren in der Brauhausstraße seitlich auf dem Fußweg durchgezogen. Ein Kind wäre dennoch fast angefahren worden. Das machen wir nicht wieder, wir können die Sicherheit nicht gewährleisten. Es gibt auch zu viele unvernünftige Autofahrer“, sagt der 42-Jährige. Und die Aktion der Jugendwehr, wie von der Stadt vorgeschlagen, um die Ecke in Richtung Innenstadt zu verlegen, hält er für nicht praktikabel: „Wir würden dann in die Spielstraße regelrecht hinein spritzen. Da befinden ja auch noch andere Stände. Und das Wasser würde auch die Straße runter laufen und einige der anderen Aktionen wässern.“ Man überlege deshalb ernsthaft, die Jugendwehr in diesem Jahr nicht an der Spielstraße zu beteiligen. „Das wäre schade, aber geht nicht anders, wenn die Absperrung wie geplant bleibt. Dann nehmen wir nicht teil“, bedauert Winkler. Die Wehr würde dann lediglich ihr Fahrzeug als Absperrung für die Spielstraße zur Verfügung stellen.

Von Olaf Barth