Stadtrat Taucha vergibt Auftrag für Theodor-Körner-Straße

Taucha

Es gibt einige schlechte Straßen in Taucha. Zum Beispiel die Theodor-Körner-Straße in der Zwick’schen Siedlung, die von der Stadt als „stark sanierungsbedürftig“ bezeichnet wird. Eigentlich sollte sie schon längst ausgebaut sein. Die Leipziger Wasserwerke haben hier bereits vor zwei Jahren ihre Leitungen erneuert, mussten dann die Straße aber wieder mit Asphaltflicken schließen, da die Stadt den im Anschluss geplanten Ausbau nicht realisieren konnte. Der erhoffte Fördermittelbescheid war nicht erteilt worden Doch jetzt sieht es anders aus. Die Zusage vom Freistaat, das Vorhaben mit 70 Prozent zu fördern, liegt vor. Seitdem drückt Taucha wieder aufs Tempo. Am Donnerstagabend beschloss der Stadtrat nach Auswertung der Ausschreibungsergebnisse einstimmig, einem Unternehmen den Zuschlag für den Ausbau zu erteilen. Im Beschluss steht außerdem ganz klar, dass der Baubeginn noch 2019 zum Jahresende vorgesehen ist.

Kosten von rund 720 000 Euro

In ihren Planungen geht die Stadt von Kosten in Höhe von rund 720 000 Euro aus. Welches Unternehmen mit welcher Angebotshöhe letztlich den Zuschlag erhielt, soll laut Bau-Fachbereichsleiterin Barbara Stein erst nach Ablauf der zehntägigen Einspruchsfrist öffentlich genannt werden. Grundhaft ausgebaut werden soll die Straße in ihrer gesamten Länge zwischen Klebendorfer Straße und B 87. Dort endet die holprige und geflickte Kopfsteinpflaster-Trasse an einer Ampelkreuzung. Etwa in der Mitte gekreuzt wird die Theodor-Körner-Straße von der Friedrich-Engels-Straße. Auch diese soll im Abschnitt zwischen Manteuffel- und Theodor-Körner-Straße grundhaft ausgebaut werden.

Bürgerversammlung geplant

Mit den vom Ausbau betroffenen Grundstückseigentümern soll es nach Auskunft von Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) Anfang November eine Bürgerversammlung geben. Wie Meier auf LVZ-Anfrage bestätigte, greift beim Ausbau hier die Straßenausbaubeitragssatzung. Davon betroffen seien sowohl die städtischen Gesellschaften als auch die Eigentümer der dort entstandenen Einfamilienhäuser. „Wir hatten aber schon beim Verkauf notariell im Vertrag eingearbeitet, dass dieser Ausbau geplant ist und da Kosten entstehen können. Auch wurden die Grundstücke so zugeschnitten, dass die Straße verbreitert werden kann“, erklärte Meier.

Von Olaf Barth