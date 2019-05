Seit Juli vorigen Jahres gibt es in Taucha die „Städtische Polizeibehörde“, früher Ordnungsamt. Eine erste Bilanz fällt laut Stadtverwaltung positiv aus. Aber: Trotz verstärkter Streifentätigkeit auch an Wochenenden und in den Abendstunden nehmen Schäden durch Vandalismus und Graffiti weiter zu. Wer Hinweise gibt, die zur Ergreifung der Täter führen, soll von der Stadt jetzt finanziell belohnt werden.