Taucha

Am vorläufigen amtlichen Endergebnis der Stadtratswahl in Taucha gibt es bereits die erste Änderung. Wie die CDU informiert, wird Steffen Pilz sein Mandat für den Stadtrat nicht annehmen. Der 58-Jährige Unternehmer sei von der hohen Stimmenzahl überrascht gewesen. Er habe sich gefreut und sehr geehrt gefühlt für das Vertrauen und die große Unterstützung, die ihm viele Wählerinnen und Wähler entgegengebracht haben, sagte Tauchas CDU-Chefin Christiane Schenderlein.

Der ehemalige Vorsitzende des Heimatvereins selbst war am gestrigen Brückentag für Rückfragen nicht zu erreichen. Der Inhaber des Elektronikfachgeschäftes „EP:Pilz“ hatte die bereits seit längerem aufgestellte CDU-Liste auf Platz 14 abgeschlossen.

Gisela Herold ist Nachrückerin

Mit 803 Stimmen erzielte er allerdings die zweitmeisten Stimmen hinter Spitzenkandidat Frank Apitz (1084). Apitz zeigte für Pilz’ Entscheidung Verständnis und deutete nachvollziehbare persönliche Gründe an, die sich in den letzten Monaten ergeben hätten. Das nun freie Mandat geht an Nachrückerin Gisela Herold, die 297 Stimmen erhielt und jetzt die CDU-Fünfergruppe komplettiert. Die 71-jährige ehemalige Zahnärztin habe laut Schenderlein bereits ihre Zustimmung gegeben und übernehme die Aufgabe gern.

Neben Apitz und Herold ziehen noch Sigrid Wagner, Detlef Porzig und Lars Lehmann für die Christdemokraten in Tauchas Stadtrat ein. Nächster Nachrücker ist nun Frank Junge, der bisher im Stadtrat vertreten war.

Von Olaf Barth