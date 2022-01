Taucha

Am Donnerstag statteten sieben kleine Sternsinger der katholischen Gemeinde St. Anna Taucha dem Rathaus der Parthestadt einen Besuch ab. Wegen Corona empfing Bürgermeister Tobias Meier (FDP) die Gäste wie im Vorjahr draußen. Mit Liedern und dem Segensspruch „Christus segne dieses Haus und all die da gehen ein und aus! Amen“ wünschte die Abordnung den hier Arbeitenden und Besuchern alles Gute für das neue Jahr. Sternträgerin Martha Brüsch stieg mit dem Segensaufkleber auf die Leiter, entfernte den Spruch vom vorigen Jahr und brachte flugs den neuen an: 20*C+M+B+22.

Singen auf dem Markt

Martha Brüsch von der katholischen Gemeinde St. Anna bringt den Segensspruch über Tauchas Rathaustür an. Quelle: Olaf Barth

„Das ist ein großes Haus, da gehen viele Menschen ein und aus, deshalb ist der Segen über der Tür wichtig“, sagte die Neunjährige. Meier dankte und steckte eine Einhundert-Euro-Spende der Stadt sowie privat noch etwas in die Sammelbüchse. Stadtsprecher Nico Graubmann gab weitere Euro von Kollegen dazu. Für deren Bürotüren nahm er die Segenaufkleber zum Selbstanbringen entgegen.

„Der Segen ist natürlich nicht an die Spenden gebunden“, sagte Veronika Matros. Die 39-Jährige gehörte zu den erwachsenen Begleitern. Wegen der Pandemie ziehen die Sternsinger auch in diesem Jahr nicht von Haus zu Haus, sondern wollen am Sonntag ab 15 Uhr angemeldet und regelkonform auf dem Markt singen.

Mit dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben“ wird in diesem Jahr für Kindergesundheit in Afrika gesammelt. Das Spendenkonto und weitere Informationen dazu gibt es im Internet unter www.sternsinger.de/spenden.

Von Olaf Barth