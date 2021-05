Störmthaler See hat jetzt einen Rastplatz

Großpösna

Am Störmthaler Ufer ist am Mittwoch ein Unterstand freigegeben worden. Sitzbänke und ein Tisch laden Wanderer und andere Touristen neben dem Schiffsanleger ein, sich auszuruhen oder bei einem Picknick die Aussicht zu genießen. Gebaut wurde die Schutzhütte vom Zweckverband Parthenaue (ZVP) aus Kiefern- und Fichtenholz. „Wir haben gleich noch zwei Schilder an den Stirnseiten angebracht. „Das eine informiert über die hiesigen Gehölzer und Baumarten, das andere über heimische Amphibien und Reptilien“, erläuterte ZVP-Vertreter Axel Weinert.

Verband pflegt Wiese

Großpösnas Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) freut sich über die neue Sitzgelegenheit. „Unser Ziel ist es ja, außer am Westufer den Besuchern rings um den See alle 500 Meter etwas zum Ausruhen anbieten zu können. Das ist die erste Schutzhütte des ZVP in unserer Gemeinde“, sagte sie. Möglich sei dies geworden, weil der Gemeinderat voriges Jahr beschlossen hatte, dass Großpösna der Sparte „Regionalentwicklung“ des Zweckverbandes beitritt. Seit 2004 gehörte die Gemeinde dem ZVP zwar schon an, allerdings nur im Bereich der Gewässerunterhaltung. Dank der erweiterten Mitgliedschaft kümmert sich der Verband jetzt auch um eine 5000 Quadratmeter große Wiese am See. Diese hatte die Gemeinde von der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltung (LMBV) übernommen. Weinert: „In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde entwickeln wir das Areal zu einer geschlossenen Vegetationsfläche als Trockenrasen für viele Insektenarten weiter; zum Beispiel für die Blauflüglige Ödlandschrecke. Eine wilde Verwaldung der Fläche wollen wir verhindern.“

Lantzsch behält Vorsitz

Einen Blick auf die neue Schutzhütte wird künftig auch Frank Eckert werfen. Der 70-Jährige aus Großpösna hatte im Februar beim ZVP eine Stelle als Wegewart angetreten und sagte: „Die Hütte steht an einer sehr exponierten Stelle. Das passt sehr gut, denn bald wird auch ein neuer Wanderweg hierher führen.“ Und auch die für die bauliche Infrastruktur am See zuständige Susann Thiel aus dem Großpösnaer Bauamt ist zufrieden: „Für Besucher ist der Unterstand eine Bereicherung, auch wenn unser Wanderwegekonzept gerade erst erarbeitet wird. Über eine zweite Hütte würden wir uns schon noch freuen“, betonte die 41-Jährige. Lantzsch will die Erfüllung dieses Wunsches nicht ausschließen. Die 60-Jährige ist zugleich die Vorsitzende des Zweckverbandes. Eigentlich wollte sie wegen vieler weiterer Aufgaben im vorigen Jahr den Vorsitz an den Tauchaer Bürgermeister Tobias Meier (FDP) abgeben. Doch der einstimmige Beschluss der Verbandsversammlung wurde von der Landesdirektion nicht genehmigt. Ämterhäufung und die Verteilung der Aufgaben auf mehrere Schultern hätten nicht als Begründung gereicht. „Nun mache ich eben bis zur nächsten Wahl 2022 weiter“, sagte Lantzsch.

Baden ist noch nicht erlaubt

Bei aller Freude über die Schutzhütte: Mit zunehmenden Temperaturen werden sich die Besucher nicht nur auf den Bänken ausruhen, sondern auch ein kühles Bad nehmen wollen. Noch aber sind der Markkleeberger See und der Störmthaler See für dieses und weitere Vergnügen gesperrt. Wie berichtet, waren in der Böschung des Verbindungskanals Risse entdeckt worden. Frühestens am 20. Mai wird feststehen, was aus dem Badevergnügen der Besucher beider Gewässer wird.

Von Olaf Barth