Straßenausbau in Taucha: Stadtrat will Beiträge abschaffen

Taucha

Die jüngste Stadtratssitzung war fast schon am Ende, da meldete sich beim letzten Tagesordnungspunkt „Anfragen“ Lars Lehmann zu Wort. Der parteilose Stadtrat sitzt für die CDU mit am Tisch. Er forderte die Abschaffung der vielfach in Deutschland umstrittenen Straßenausbaubeitragssatzung: „Ich spreche mich für die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung aus. Viele Parteien hatten das im Wahlprogramm mit stehen und damit geworben, nun wir sollten das auch umsetzen.“ Den Hinweis von Bürgermeister Tobias Meier ( FDP), dass man durchaus auch die Folgen so einer Entscheidung beachten und durchdenken müsse, konterte Lehmann mit dem Hinweis, dass er sich mit seinem Vorstoß auch auf das Wahlprogramm der FDP beziehe.

FDP : „Satzung längst veraltet“

In der Tat stand die Abschaffung dieser Satzung ganz oben als erster von zehn Punkten im Wahlprogramm der Tauchaer Liberalen. Ein am Tag nach der Sitzung verschickter „Offener Brief an die Stadträte von Taucha – für die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung“ des FDP-Fraktionschefs und Ortsverbandsvorsitzenden Jochen Möller bekräftigte dieses Vorhaben. Darin wird die rückwirkende Abschaffung dieser „längst veralteten“ Satzung zum 1. Januar 2019 gefordert. „Damit soll eine über Jahrzehnte andauernde undemokratische Ungleichbehandlung von Grundstückseigentümern ... und der damit einhergegangene Griff in die Geldbörse einzelner Bürger dieser Stadt beendet werden“, heißt es in dem Brief. Ein früherer Vorstoß der FDP in diese Richtung sei an der Mehrheit anderer Fraktionen gescheitert. Doch der Haushalt der Stadt, der gerade durch Fördermittel für die Straßensanierung unterstützt werde, sollte jetzt und in Zukunft diese Belastungen tragen können, so Möller.

Nur SPD überlegt noch

Auch die Linkspartei sowie Bündnis 90/Die Grünen hatten in ihren Wahlprogrammen die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung mit aufgenommen. In jenem der CDU war davon zwar nichts zu lesen, doch Lehmann versicherte auf Nachfrage, dass er für seinen Vorstoß den Rückhalt sowohl der Fraktion als auch des Stadtverbandes der Christdemokraten hat. Eine Blitzumfrage ergab außerdem: AfD-Stadtrat Klaus Hofmann plädiert ebenso wie Fraktionschef Jens Barthelmes von der Unabhängigen Wählervereinigung Taucha für die Abschaffung der Satzung.

Lediglich die SPD hält sich diesbezüglich noch bedeckt. „So, wie die Forderung im Stadtrat vorgetragen wurde, halte ich das schon für etwas populistisch. Wir möchten da erst noch einmal auf die Fakten schauen, was da eigentlich eingeplant ist, ob wir die Satzung in Anspruch genommen haben und ob Änderungen notwendig sind. Uns überrascht es sehr, dass jetzt so eine Forderung gestellt wird, ohne zu wissen, welche Belastungen für den städtischen Haushalt das haben wird“, sagte SPD-Fraktionschef Christof Heinzerling und ergänzte: „Das Thema steht in der nächsten Sitzung des Finanzausschusses am 7. Oktober auf der Tagesordnung.“

Beiträge werden gestaffelt

Aktuell können Tauchaer von der Stadt an den umlegbaren Kosten für den Straßenausbau beteiligt werden. Die Summen richten sich unter anderem danach, an welcher Straßenkategorie die Grundstücke liegen. Auf Grundstücksbesitzer an reinen Anliegerstraßen können 30 Prozent der Kosten umgelegt werden, bei Haupterschließungsstraßen sind es 20 und bei Hauptverkehrsstraßen zehn Prozent. Bei wirtschaftlichen Härtefällen lässt die Satzung auch Ratenzahlung, Stundung, Verrentung, eine Grundschuldbestellung oder gar den völligen Erlass des Beitrages zu.

Von Olaf Barth