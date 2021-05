Großpösna

Direkt an der Blühwiese von Landwirtin Bettina Achilles im Großpösnaer Ortsteil Dreiskau-Muckern stehen jetzt zwei Mauern. Die etwas kürzere ist circa 60 Zentimeter hoch und besteht aus Bruchsteinen, die längere misst zwei Meter in der Höhe und wurde aus Lehm errichtet. Die beiden Bauwerke sind das Ergebnis einer Projektwoche von acht Studentinnen und Studenten der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK). Gemeinsam mit Professorin Dorothea Becker von der Fakultät für Architektur und Sozialwissenschaften mischten sie dieser Tage Lehm mit Stroh, verdichteten den Mix mit den nackten Füßen und verarbeiteten ihn mit bloßen Händen weiter. Angeleitet wurden sie dabei vom Muckerner Maurermeister und Restaurator Christian Hansel, der im Dorf eine Lehmbau-Firma betreibt.

Praktische Erfahrung

„Nach einem Jahr Computerarbeit sind alle sehr glücklich über diese Exkursion. Eigentlich ist das ein Notprogramm, weil wegen Corona unser deutsch-polnischer Workshop über Fachwerksgebindehäuser in der Lausitz ausfallen muss“, erläuterte die Professorin für Denkmalpflege und Architektur. Sie sei sehr froh über die Möglichkeit, mit den Studenten in dieser „Intensivwoche“ etwas außerhalb der Hochschule unternehmen zu können. Die 56-Jährige betreut die jungen Bachelor- und Master-Absolventen, die es sichtlich genossen, den Umgang mit Lehm und Steinen an der frischen Luft zu erlernen.

„Die Woche bringt extrem viel praktische Erfahrung. Es geht um die Grundprinzipien des Mauerns und darum zu erfahren, was die Gewerke leisten müssen, um die Entwürfe der Architekten umzusetzen. Das fördert das Verständnis füreinander“, stellte Jasper Runge dankbar fest. Der 22-jährige Würzburger will Architekt werden und sieht Lehm als „sinnvollen, ökologischen Baustoff“, den er später beruflich einsetzen möchte. Seine Kommilitonin Selyna Weise aus Hartmannsdorf bei Chemnitz ergänzte: „Lehm ist darüber hinaus gut für das Raumklima.“ Den einwöchigen Arbeitseinsatz auf dem Land bezeichnete sie als „unglaublichen Ausgleich in Corona-Zeiten“. Die Zusammenarbeit, das Hand-in-Hand-Arbeiten, sei sehr angenehm und mache viel Spaß. Und: „Es ist gut, von jemandem zu lernen, der schon viel Erfahrung mit dem Baustoff Lehm hat.“

Ersatzhabitat für Wildbienen

Maurermeister Hansel war seinerseits zufrieden mit den „Lehrlingen“: „Sie sind alle sehr engagiert und happy, mal wieder raus kommen zu können“, sagte er. Die Unterstützung konnte der 53-Jährige gut gebrauchen, schließlich entstehen auf diese Weise zwei ökologisch wertvolle Bauwerke. In der auch als gestalterisches Element gedachten steinernen Trockenmauer sollen Eidechsen, Kröten und andere kleine Tiere einen Unterschlupf finden. Und die vier Meter lange, 60 Zentimeter breite und zwei Meter hohe Lehm-Mauer dient als Wildbienen-Ersatzhabitat. Immerhin würden 30 Prozent der rund 500 Bienenarten in Mauern leben. „Doch Lehmhäuser wie früher gibt es kaum noch. Mit der Mauer stellen wir eine natürliche Lehm-Abbruchkante nach“, erklärte Hansel.

Ganz fertig wurde die Mauer nicht. Nach dem Austrocknen wird sie noch mit einer Mauerwerkssäge endgültig in Form gebracht und mit einem Schilfdach abgedeckt. In die hineingebohrten Löcher werden dann Mieter wie die Gehörnte Mauerbiene, die Pelzbiene oder die Rostrote Mauerbiene einziehen.

Von Olaf Barth