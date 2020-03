Studium-Abschluss bringt Daten für Tauchas Entwicklungskonzept

Taucha

Wenn sich am Donnerstag ab 17 Uhr Tauchas Stadtrat zu seiner öffentlichen März-Sitzung trifft, dann kommt Kämmerer Marcus Rietig wieder eine wichtige Rolle zu. Denn auf der Tagesordnung stehen hauptsächlich Punkte, die mit den Finanzen der Stadt zu tun haben. Wie immer obliegt es dann dem Leiter des Fachbereiches Finanzen, die entsprechenden Ausführungen zu machen und die Fragen der Stadträte zu beantworten. Doch erstmals wird Rietig dabei als fertig ausgebildeter Kämmerer vor den Abgeordneten stehen.

Druck ist weg

Am vergangenen Freitag hatte der 32-Jährige die letzte Prüfung bestanden und damit den Schlusspunkt unter sein zweieinhalbjähriges Fernstudium an der TU Chemnitz sowie an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Leipzig gesetzt. Davor hatte er sich bereits dreieinhalb Jahre zum Verwaltungsfachwirt weitergebildet und so seiner Ausbildung im Tauchaer Rathaus zum Verwaltungsfachangestellten für Landes- und Kommunalverwaltung die erste Qualifizierung angefügt. Von 2007 bis 2010 war Rietig als Azubi im Rathaus unterwegs, ein Tauchaer Eigengewächs also. Nach den Turbulenzen um seinen Vorgänger, der sich mit nicht offiziellen Anlagen verspekuliert und für einen Millionenverlust gesorgt hatte, wurde Rietig 2016 aufgrund bis dahin sehr guter Leistungen auf diesem Leitungsposten eingesetzt. Jetzt dürfte er einer der jüngsten, wenn nicht gar der jüngste hauptamtliche Kämmerer beziehungsweise „Fachbedienstete für das Finanzwesen“ im Freistaat sein. „Ich habe bei den ganzen Beratungen auf Landesebene jedenfalls nie einen jüngeren getroffen“, sagt Rietig und lacht.

„Nach der letzten Prüfung spürte ich regelrecht eine körperliche Entspannung, endlich ist es geschafft, der zusätzliche Druck zur täglichen Arbeit ist weg“, beschrieb ein glücklicher Kämmerer den Moment. Das Zeugnis gibt es in Chemnitz am 3. Juli. Wie er bestand, will Rietig nicht sagen, wohl eher aus Bescheidenheit denn aus Scham. „Gut, besser als der Durchschnitt“, so viel lässt er sich entlocken. Jetzt könne er am Wochenende auch wieder mehr im Verein Tennis spielen und als Zuschauer die Icefighters Leipzig anfeuern. Außerdem gebe es mehr Zeit, am momentanen Single-Status etwas zu ändern, sagt Rietig lächelnd.

Befristung beendet

Sehr froh über Rietigs Abschluss ist auch Bürgermeister Tobias Meier ( FDP). „Damit können wir einen Haken an die Sache machen, auch gegenüber Landratsamt und Landesdirektion. Sie hatten der Stellenbesetzung bis Ende 2021 zugestimmt, mit der Bedingung, dass er in dieser Zeit das nötige Studium erfolgreich absolviert.“ Die Aussicht, dass Rietig das schafft, war gut. Denn das Faible für Zahlen hat er geerbt, sagt er. Großmutter sei Hauptbuchhalterin in einem großen Betrieb gewesen, und Mutter habe im Büro auch viel mit Zahlen gearbeitet.

Von Rietigs Bachelor-Arbeit profitiert nun auch Tauchas Stadtverwaltung. Das Thema „Integrative Entwicklungsstrategie für Kindertagesstätten, Schulen und Sportstätten in Taucha bis 2030“ war als Fallstudie angelegt. Mitarbeiter des Haupt- und Bauamtes hätten dafür zugearbeitet. Im Gegenzug ist diese Arbeit nun Teil des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Tauchas, das nun bei Behörden und Sächsischer Aufbaubank eingereicht wird, um so auch künftig Aussicht auf Unterstützung aus Fördermittelprogrammen zu haben.

Von Olaf Barth