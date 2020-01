Stühlerücken im Tauchaer Rathaus

Taucha

Personelle Veränderungen im Tauchaer Rathaus: Sachbearbeiterin Simone Arth wurden vom Stadtrat einstimmig zur neuen Gleichstellungsbeauftragten bestellt. Damit tritt die 57-Jährige die Nachfolge von Birgit Daniel (53) an, die die Stadtverwaltung auf eigenen Wunsch verlassen hatte. Arth ist seit Oktober 2011 in der Verwaltung tätig, hat anfangs das Bürgerbüro betreut und sich auf verschiedenen Stellen bewährt, sagte Tauchas Bürgermeister Tobias Meier ( FDP). Zuvor hatte sie bereits langjährige Erfahrungen in der Stadtverwaltung Schkeuditz gesammelt. Die Sachbearbeiterin nahm das Ehrenamt an und erhielt unter dem Beifall der Abgeordneten vom Bürgermeister Blumen sowie die Bestellungsurkunde. Arth will sich nun im Rathaus engagiert für die Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frau und Mann einsetzen.

Neuer Kassenverwalter

Einen Wechsel gibt es auch auf dem Posten der Kassenverwaltung. Wegen ihres bevorstehenden Ruhestandes Ende April wurde die langjährige Mitarbeiterin Karin Studnitz von dieser Aufgabe entbunden und abberufen. Die 65-Jährige soll nun eine gleitende Übergabe dieser hauptamtlichen Tätigkeit an ihren Nachfolger gewährleisten und ihm noch beratend zur Seite stehen. Zum neuen Kassenverwalter wurde vom Stadtrat einstimmig ab dem 1. März Martin Haustein bestellt. Der 25-Jährige hatte im Rathaus seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten absolviert und arbeitet dort seitdem in der Buchhaltung. Seit 2015 war er bereits stellvertretender Kassenleiter.

Abstimmung mit Kämmerer

Durch Weiter- und Fortbildungslehrgänge mit Abschluss zum „Kommunalwirt“ verfüge Haustein über die erforderlichen Fachkenntnisse, heißt es in der Beschlussvorlage. Als Leiter der Stadtkasse arbeitet er eng mit Kämmerer Marcus Rietig zusammen, der nicht allein über die Kasse verfügen darf. Der Kassenverwalter ist für den Zahlungsverkehr zuständig und überwacht die Bankkonten. Gleichzeitig darf er im vorgegebenen Rahmen Entscheidungen über Buchungen treffen und Unterschriften leisten. Zu Hausteins Stellvertreter wurde vom Stadtrat Christoph Weinert (23) bestellt.

Von Olaf Barth