Taucha

Als im November 2017 der Sturm „Herwart“ durch die Region tobte, wurde auch die Martin-Luther-Kirche im Tauchaer Ortsteil Dewitz in Mitleidenschaft gezogen. Eine entwurzelte alte Linde krachte knapp neben dem Eingang am Westturm zu Boden. Äste beschädigten die Fassade und kappten den Blitzableiter. Die Spuren davon sind heute noch zu sehen. Doch inzwischen ist das kleine, aus dem 13. Jahrhundert stammende und in romanischer Bauform errichtete Gotteshaus eingerüstet. Angedeutet hatten sich die Arbeiten bereits im vorigen Sommer, als die Kirchgemeinde die Nachricht erhielt, dass sie mit Fördermitteln rechnen darf.

Gemeinde trägt Teil der Kosten

„Der Sturm war der Anlass, aber nötig war eine Fassadensanierung nach gut 30 Jahren auch so schon dringend. Vor allem am Nordgiebel ist der Putz nahezu vollständig weg“, berichtet Bernd Klauer. Der 56-Jährige ist stellvertretender Kirchenvorstand der Gemeinde St. Moritz Taucha und hat sich sehr um Fördermittel bemüht. Von den bisher geplanten 130 000 Euro trage zwar die Gemeinde einen großen Teil selbst, doch auch der Denkmalschutz und das Landeskirchenamt beteiligen sich an der Finanzierung. Zudem zahle nach den Sturmschäden auch die Versicherung einen Anteil.

Trockenlegung notwendig

„Bei der Gelegenheit sorgen wir auch gleich für eine bessere Entwässerung und eine Trockenlegung der Fassade. Da der Fußboden in der Kirche niedriger als das Außengelände liegt, wird es wohl nie ganz trocken werden. Aber wir werden versuchen, den Bau besser abzudichten und das Regenwasser vom Dach weiter wegzuführen und auf dem Gelände versickern zu lassen“, beschreibt Klauer die Arbeiten. Nach den Ausbesserungen der Putzschäden an Fassade und Sockelbereich soll die Kirche im gleichen Farbton wie vorher neu gestrichen werden. „Wir wollen, dass unsere Kirche im Dorf ein schmuckes, lebendiges Kleinod bleibt, das ist wichtig für die Gemeinschaft. Hier finden nicht nur Gottesdienste sondern auch Konzerte und Ausstellungen statt“, so Klauer.

Fenster mit im Blick

Am „Kleinod“ sollen im Zuge der Arbeiten möglichst auch noch die Fenster saniert und neu gestrichen werden. Dafür bemüht sich Klauer bei der Landeskirche um weitere 40 000 Euro Fördermittel. Klauer: „So eine Kirche braucht eben regelmäßige Pflege, alle 20 bis 30 Jahre sind solche Arbeiten notwendig.“ Wenn das klappt, wird die auf einer kleinen Anhöhe stehende und aus Feldsteinen errichtete Kirche auch für die nächsten Jahrzehnte ein Schmuckstück im Dorf bleiben.

Von Olaf Barth