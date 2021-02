Taucha: Airport soll Unterlagen für Ausbau nachbessern

Taucha

Grundsätzlich positiv wird in Taucha die Entwicklung des Flughafens Leipzig/Halle eingeschätzt. Das sagte Bürgermeister Tobias Meier (FDP). Die Stadt profitiere stark von den in der Region entstandenen Arbeitsplätzen. Beim jetzigen Planänderungsverfahren sollten aber auch die Schutzansprüche der Bevölkerung berücksichtigt werden, findet der Rathauschef. Diese dürften sich nicht verschlechtern.

Aussagen zum Lärm fehlen

Laut Tauchas Bau-Fachbereichsleiter Helge Zacharias haben sich drei Mitarbeiter seines Ressorts ohne Hilfe von Planern oder Anwälten durch die neun Ordner gearbeitet und dabei auf die Auswirkungen auf Taucha sowie die wichtigsten Belange bezüglich Lärm, Verkehr und Klima konzentriert.

„Die 15. Planänderung muss ergänzt beziehungsweise überarbeitet werden“, ist Tauchas Stellungnahme an die Landesdirektion überschrieben. „Die Unterlagen zu den Lärm-Auswirkungen für Taucha sind unvollständig und ein lärmmedizinisches Gutachten fehlt. Das wäre aber für die Bevölkerung als Minimum notwendig zur Bewertung und Akzeptanz des nächtlichen Flugbetriebes. Es fehlen Aussagen, inwieweit Menschen in Taucha und den Ortsteilen von erhöhter Lärmbelastung betroffen sind“, sagte Zacharias.

Ebenfalls gebe es in den Unterlagen keine Aussagen, ob sich mit dem Ausbau der technischen Flughafen-Infrastruktur auch das Verkehrsaufkommen in der Region, gerade auch auf der Bundesstraße 87 als derzeitigem Nadelöhr erhöht. „Ohne eine neue B 87 kann kein erhöhtes Verkehrsaufkommen durch Taucha geleitet werden. Auch das muss noch berücksichtigt werden“, so Zacharias.

Stadt denkt an Klimaschutzabkommen

Weiterhin würden Aussagen fehlen, ob sich Flugrouten ändern, ob alte, besonders laute Flugzeuge ausrangiert werden und welche Kompensationsmaßnahmen es bezüglich des erhöhten Treibhausgas-Ausstoßes mit Blick auf das Pariser Klimaschutzabkommen gibt. Taucha habe sich dazu bekannt – und strebe bis 2050 den Zustand einer klimaneutralen Stadt an. „Wir bitten, unsere Fragen und Hinweise vollumfänglich in der Neueinreichung der Planunterlagen zu berücksichtigen“, heißt es in der Stellungnahme abschließend.

Von Olaf Barth