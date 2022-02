Taucha: Altes Pönitzer Gemeindeamt darf abgerissen werden

Taucha

Direkt am Spielplatz der Kindertagesstätte „Pönitzer Waldgeister“ steht ein marodes Haus. Das unter „Altes Gemeindeamt“ firmierende unsanierte Gebäude ist seit Jahren einsturzgefährdet. Die Stadtverwaltung Taucha bemühte sich deshalb lange um dessen Abriss – lange vergeblich. „Seitens des Denkmalschutzes wurden uns immer wieder neue Hürden in den Weg gelegt“, schildert Bau-Fachbereichsleiter Helge Zacharias. Um die Kinder vor herabstürzenden Dachziegeln zu schützen, wurde deshalb die Spielfläche verringert und ein Zaun aufgestellt. „Bei den letzten Stürmen hatten wir aber immer Angst, dass der Giebel der Ruine auf unser Spielgelände kracht“, sagt die stellvertretende Kita-Leiterin Birgit Kramer.

Es findet sich kein Käufer

Im Herbst vorigen Jahres erhielt Taucha nach langem Ringen vom Landratsamt die Abrissgenehmigung. Zuvor habe die Stadt allerdings Gutachten anfertigen lassen müssen, die nachweisen, dass das Gebäude wirtschaftlich unsanierbar ist, sagt Zacharias. Als das erledigt war, musste das Haus zum Verkauf ausgeschrieben werden, um so zu dokumentieren, dass niemand anderes Interesse hat, die Immobilie zu sanieren. Doch es fand sich kein Käufer. Also stimmte schließlich auch das Landratsamt dem Abriss zu.

Hoffnung auf Fördermittel

An der Straßenfront des Alten Gemeindeamtes ist auf dem Putz der Schriftzug C. GRAUL 1761 aufgebracht. Kaputte Fenster, fehlende Dachziegel und ein fast schon ins Haus wachsender Baum künden davon, dass sich hier jahrzehntelang niemand mehr um den Erhalt des Gebäudes gekümmert hat. Ein Termin für den Abriss stehe noch nicht fest, „aber noch in diesem Jahr soll es passieren“, betont Zacharias. Man wolle aber abwarten, wie das Verfahren zum Erhalt von Fördermitteln ausgeht. Zwar hat die Kommune bereits 100 000 Euro als Eigenmittel in den Haushalt eingestellt. Doch Gelder des Freistaates aus dem Programm „Landesbrachen“ könnten bis zu 90 Prozent zur Finanzierung beitragen und so den städtischen Etat entlasten. Um die Fördermittel beantragen zu können, fasste der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Grundsatzbeschluss für den Abriss des früheren Gemeindeamtes.

Vorfreude auf neue Spielfläche

Auf ein Ende des Dramas hoffen Erzieherinnen, Eltern und Kinder aus der Kita „Waldgeister“ nun mehr denn je. Zwar steht laut Stadt noch nicht fest, wie das Areal mal genutzt werden soll, doch Birgit Kramer hat schon konkrete Ideen: „Das könnte für uns eine neue Freifläche werden, die wir als Garten und als Spielplatz nutzen. Es wäre toll, wenn das so käme“, ist die 50-Jährige schon voller Vorfreude. Damit wäre die Kindereinrichtung dann komplettiert. Denn das alte, flachere Gebäude neben dem Abrisskandidaten hat die Kita schon vereinnahmt. Die frühere „Wäscherolle“ des Dorfes nutzt sie schon lange als Schuppen für die Krippenwagen und zur Unterbringung von allerlei Deko- und Bastelutensilien.

Von Olaf Barth