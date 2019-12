Taucha: An der Parthe informiert jetzt eine Galerie über Gehölze

Taucha

Manchmal fragen sich Spaziergänger in der Parthenaue nicht nur, welcher Vogel da gerade so eindringlich zwitschert, sondern auch, was da wohl für ein Busch gerade so prächtig blüht oder welche Bäume den Wegesrand säumen. Zumindest was Bäume und Sträucher angeht, gibt es jetzt Aufklärung. Denn seit Kurzem ist die schmucke Gehölzarten-Galerie an der Parthe in Taucha fertiggestellt. Sven Steinbrecher und Steffen Ilgner vom Zweckverband Parthenaue (ZVP) haben sie in liebevoller Detailarbeit errichtet. Dazu hat der ZVP die Informationen zu 17 Gehölzen zusammengestellt und auf schmucke Schilder übertragen. Unter den Schildern zeigen jeweils originale Äste oder dünne Stämme, wie die Rinde der jeweiligen Art aussieht. Anschnitte im oberen Bereich legen das Innenleben frei, sodass die unterschiedlichen Farben und Maserungen der Hölzer gut zu sehen sind.

Franzosen staunten

Tauchas Bürgermeister Tobias Meier ( FDP), der die Stadt zugleich im ZVP vertritt, zeigte sich begeistert: „Das ist ein neuer, schöner Anlaufpunkt an der Parthe. Unser Ziel ist es ja, die Landschaft erlebbar zu machen, zu zeigen, wie vielfältig, schön und schützenswert sie ist.“ Als er im Sommer mit Gästen aus den französischen Partnerstädten hier vorbeikam, hätten die gestaunt und nachgefragt, was das sei. „Das habe ich gern erklärt, aber da die Schilder noch nicht angebracht waren, sah ich mich überfordert. Bis auf die Birke konnte ich kaum ein Gehölz richtig bestimmen. Jetzt können sich hier aber alle schlau machen“, erzählt Meier lachend.

Umweltbildung in der Landschaft

Und genau das sei auch ein Anliegen, ergänzte ZVP-Geschäftsstellenleiterin Jana Bischoff: „Der Verband hat sich Umweltbildung auf die Fahnen geschrieben und tut dafür einiges. Das ist hier nur ein Puzzlestein von vielen, mit denen wir die Lehrpfade in den Tauchaer Parks, im Staditzwald, in Plaußig, in Panitzsch oder Borsdorf ausstatten.“ Auch mit dem neuen Parthelandmobil soll die Umweltbildung für Kinder forciert werden. Solche Galerien soll es künftig auch an anderen Lehrpfaden geben. Gerade für Schulklassen sei dies ein sehr gutes Anschauungsobjekt. „Wir haben den Standpunkt hier am Weg gewählt, weil die Galerie von beiden Grundschulen aus gut erreichbar ist“, sagte ZVP-Mitarbeiter Axel Weinert. Zu finden ist diese Galerie übrigens, wenn man hinter dem Tauchaer Sport- und Freizeitzentrum den Parthe-Wanderweg zwischen Schöppenteich-Park und Weinbergbrücke nutzt.

Von Olaf Barth