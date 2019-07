Taucha

Balkone und Schlafzimmer zeigen Richtung Einbahnstraße, auf der vor den Fenstern Anliegerverkehr rollt. Gegenüber der Blocks befinden sich Gärten. Vor den Eingängen der Mehrfamilienhäuser 2-12 stehen auf großzügigen Rasenflächen hoch gewachsene Bäume. In deren Schatten sitzen jetzt im Sommer gern Hausbewohner, schwatzen oder beobachten ihre Kinder und Enkel beim Spielen. „Das alles steht auf dem Spiel. Wir sind vor vielen Jahren mit unseren Kindern wegen des Grüns und der ruhigen Lage hierher gezogen. Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie das ohne Not zerstört wird“, gibt sich Ramona Fritz (60) kämpferisch. Seit 35 Jahren wohne sie hier, gern, wie sie betont. Doch was bringt sie und die anderen jetzt auf die Palme?

Im Zug der Planungen für das benachbarte neue Wohngebiet auf dem Brachgelände des ehemaligen Kombinates Industrielle Mast (Kim) ist auch eine komplett neue Durchgangsstraße vorgesehen, die künftig unter Einbezug von „An der Mühle“ die Eilenburger mit der Dewitzer Straße verbinden soll. Dafür müsste die jetzige Anlieger-Einbahnstraße zweispurig ausgebaut werden. Viele Parkplätze und ein Teil der Grünflächen würden dafür geopfert, haben die Anwohner auf den im Internet zugänglichen Plänen erkannt. „Für 48 Familien gibt es dann noch 47 Parkplätze, viele haben aus beruflichen Gründen zwei Autos in der Familie. Auch eine Trafostation und zwei Müllplätze stehen dem Neubau im Weg“, benennt Ehemann Andreas Fritz weitere Probleme. Der 60-Jährige war mit zahlreichen Anwohnern Gast in der Juni-Sitzung des Tauchaer Stadtrates und hatte dort die Meinung sowie den Protest der Anwohner während der Bürgerfragestunde vorgetragen.

Kreisstraße wird saniert

Perspektivisch könnte die geplante neue Trasse sogar die neue Kreisstraße werden. Denn die Stadt spricht schon seit Jahren davon, dass die parallel verlaufende Straße „Am Dingstuhl“ keine geeignete Kreisstraße ist. „Aber der Landkreis hat doch bekannt gegeben, dass er seine Kreisstraße demnächst sowohl im Abschnitt Am Dingstuhl als auch in der Geschwister-Scholl-Straße sanieren will. Das wird schon viel Geld kosten. Wieso will man dann eine tipptopp in Ordnung befindliche Anliegerstraße für noch mehr Geld aufreißen und ausbauen?“, fragt sich zum Beispiel Silvia Probst. Sie teilt die Empörung auch der anderen Mieter und sieht sich wie sie als Opfer der Erschließung eines neuen Einfamilienhaus-Standortes. „Wir gönnen jedem sein Häuschen, aber nicht auf unserem Rücken“, sagt die 51-Jährige. „Wir haben dann den ganzen Lärm und Dreck.“

Seinen Lebensabend will auch Wolfgang Pauli nicht plötzlich an einer Durchgangsstraße verbringen. „Ich musste bereits wegen der Pläne hier hinten meinen Garten aufgeben. Wenn jetzt auch noch die Bedenken der Anwohner weggewischt werden und hier eine neue Durchgangsstraße vor unseren Balkonen aus dem Boden gestampft wird, dann gebe ich meinen Titel ,Verdienstvoller Bürger der Stadt’ im Rathaus zurück“, sagt der einstige, langjährige Stadtwehrleiter. Er verweist auf die vielen Kinder, die in der von Grünflächen charakterisierten Siedlung ohne großen Verkehr bedenkenlos spielen könnten. Damit sei es dann vorbei. Wie Pauli geht es auch Klaus Töpel. Der 80-Jährige hat in seiner Erdgeschosswohnung die Stube bereits für den angekündigten Balkonanbau vorbereitet: „Wir sind froh über das ganze Grün. Hätte ich von der neuen Straße vorher gewusst, hätte ich dem Balkonanbau nicht zugestimmt.“

Stadt will Alternativen untersuchen

Im Tauchaer Rathaus legt Bau-Fachbereichsleiterin Barbara Stein den Bebauungsplan Nr. 55 „ Gartenstadt“ auf den Tisch und zeigt, wo die Straße entlang führen soll. Sie äußert sich zurückhaltend, es sei ja noch nichts beschlossen. Den massiven Widerstand der Anwohner mit 75 Einwänden während der Offenlegung der Pläne werde man fachlich und sachlich abwägen. „Es ist gut vorstellbar, dass noch Alternativen für andere Varianten untersucht werden, um die massive Kritik zu entkräften“, kündigt Stein an. Am Ende müssten die Stadträte entscheiden. Da sich das neu gewählte Gremium erst im August konstituiert, dann erst die Ausschussarbeit beginne, sei nicht vor Oktober mit dem Abwägungsbeschluss im Stadtrat zu rechnen, skizziert Stein den möglichen Zeitplan.

Gemeinsamer Erschließungsträger sind laut Stein die Tauchaer Unternehmen Süß Bau GmbH mit Geschäftsführer Thomas Süß und die Arcadia Investment GmbH mit Geschäftsführer Alexander Volz. Laut Stein können die Unternehmen unabhängig vom Verlauf des Bebauungsplanverfahrens bereits mit dem Abbruch der alten Hallen beginnen und so das Baufeld vorbereiten. In der neuen „ Gartenstadt“ sollen rund 50 Wohneinheiten entstehen. Die bereits 20 existierenden Wohneinheiten im Bereich „Am Blütengrund“ sollen dann mit über die „ Gartenstadt“ erschlossen werden.

Anwohner sehen Wohngebiet gefährdet

Ob die Stadträte angesichts des Bürgerprotestes dem umstrittenen Verlauf der neuen Straße zustimmen, müsse man sehen. Stein merkt an, dass eine Trassenführung am Gelände der Wyn-Passagen schwierig zu realisieren ist, da man dort mit der vielköpfigen Eigentümergemeinschaft nicht klar kommt. Die jetzt betroffenen Wohnblöcke der Kim-Siedlung gehören den stadteigenen städtischen Gesellschaften, die zugleich Vermieter dieser Wohnungen sind. Die Anwohner ahnten es: „Die wissen nicht wohin mit ihrer neuen Straße und wollen sie nun uns aufs Auge drücken. Aber nicht mit uns!“, heißt es übereinstimmend aus der Protest-Runde. Ein gewachsenes Wohngebiet mit gemischter, ausgewogener sozialer Struktur würde dadurch „runtergewirtschaftet“.

„Viele kündigen bereits an, dass sie wegziehen werden, sollte die neue Straße kommen. Dann kippt das Viertel“, befürchten jüngere wie ältere Anwohner gleichermaßen. Sie sehen es schon vor ihrem Auge, wenn hier Busse und Lkw vor den Balkonen entlang fahren, eilige Eltern morgens ihre Kinder zur neuen Kita bringen oder abends noch mal schnell zum neuen Supermarkt düsen. Beide Einrichtungen sind Bestandteil der „ Gartenstadt“. Und der ganze Verkehr würde dann entlang der jetzt ruhig gelegenen Kim-Siedlung rollen. Andreas Fritz: „Wir wollen das vernünftig klären. Wir schlagen für das neue Wohngebiet einen Wendehammer vor, sodass der dort entstehende Verkehr über die Eilenburger Straße läuft. Unsere Siedlung kann gern mit einem Fuß- und Radweg mit der Gartenstadt verbunden werden.“

Von Olaf Barth