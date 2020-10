Taucha

Die Corona-Krise hat die Veranstaltungen der Tauchaer Friedrich-Adolf-Ebert-Bibliothek massiv eingedampft. Um so glücklicher war Leiterin Steffi Beyer, als sie diese Woche zu einer Lesung einladen konnte. In der Aula des Tauchaer Geschwister-Scholl-Gymnasiums begrüßte sie vor rund 60 Zehntklässlern den Leipziger Autor Johannes Herwig. Der 41-Jährige las aus seinem 2017 erschienenem Jugendbuch „Bis die Sterne zittern“. Darin erzählt der gebürtige Connewitzer von den „Leipziger Meuten“, Jugendbanden, die in den 30ern gegen die Nazis aufbegehrten. Eine kleine Episode spielt sogar in Taucha. „Inspiriert wurde Herwig von der Dissertation des Historikers Alexander Lange über die oppositionellen Jugendcliquen, die mit rund 1500 Sympathisanten in Leipzig stark vertreten waren. Das Buch ist zwar keine reine Unterhaltungsliteratur, erzählt aber mitreißend und authentisch von historischen Begebenheiten, fängt so die Jugendlichen ein. Einprägsamer kann Geschichtsunterricht kaum sein“, schwärmt Beyer, die sich über die sehr gute Resonanz bei den Schülern freute. „Sie waren beeindruckt und sehr interessiert, stellten Fragen. Viele holten sich danach Widmungen vom Autoren. Die jungen Leute haben Niveau, es macht Spaß, hier Veranstaltungen durchzuführen“, sagt die 60-Jährige.

Steigende Leserzahlen

Weitere Lesetermine sind laut Beyer wegen Corona dieses Jahr nicht mehr vorgesehen: „Der Buchsommer für die 11- bis 16-Jährigen war noch ganz gut gelaufen. Ansonsten setzen wir unsere Hoffnungen auf nächstes Jahr.“ Bis dahin lädt sie alle großen und kleinen Leseratten zum Besuch der Tauchaer Stadtbibliothek ein, online oder persönlich. Interessenten können aus 28 000 Büchern, Zeitschriften und digitalen Medien wählen, mit dem „Onleihe-Verbund“ sind es noch mehr. Der Zuzug junger Familien nach Taucha sorgt auch alljährlich für Zuwachs in der angemeldeten Leserschar, 1194 Nutzer waren es 2019. Dieses Jahr seien weitere hinzugekommen. „Die Besucherzahlen bei Schülern und jungen Familien sind schon wieder wie vor Corona, nur die Älteren trauen sich wohl noch nicht so“, hat Beyer festgestellt. Geöffnet ist in der Brauhausstraße 24 montags und donnerstags jeweils von 10 bis 12 und 13 bis 18 Uhr sowie dienstags und freitags von 13 bis 18 Uhr.

