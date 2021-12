Taucha: Bahn baut neue Straße für Anlieger

Taucha

Wegen der im November 2019 in Betrieb genommenen Bahnunterführung in der Portitzer Straße erreichen dort benachbarte Anwohner mit dem Auto ihre Grundstücke nicht mehr. Es sei denn, sie fahren über den Fußweg. Von Anfang an aber war klar, dass die betroffenen Grundstücke mit den Nummern 26 bis 32 an ihrer Rückseite eine Zufahrt erhalten sollen. Dafür wird jetzt mit der Erneuerung beziehungsweise dem Ausbau der Graßdorfer Straße extra eine Verbindung zu den Häusern errichtet. Am Startpunkt im Bereich der Waschstraße neben der Bundesstraße 87 haben die ersten Arbeiten dafür begonnen. In Abhängigkeit von der Witterung solle das Vorhaben voraussichtlich Mitte 2022 abgeschlossen sein, teilte die Deutsche Bahn (DB) auf LVZ-Nachfrage mit.

Wendehammer für Müllfahrzeuge kommt

Wie DB-Pressesprecher Jörg Bönisch des Weiteren erläuterte, verläuft die neue, circa 350 Meter lange Straßenanbindung zunächst bis zur Poliklinik auf der bestehenden Zufahrt. Von dort soll sie auf dem derzeit geschotterten Weg ab Poliklinik und DB-Stützwand direkt am Bahndamm entlang bis zu den Häusern in der Portitzer Straße verlaufen. „Am Ende der Anbindung wird es einen für Müllfahrzeuge ausgelegten Wendehammer geben“, so Bönisch. Im Zuge der Bauarbeiten würden ein Stauraumkanal, eine Drosseleinrichtung, Regenwasser-, Abwasser- und Trinkwasserleitungen, Beleuchtungsanlagen sowie Leerrohre für Medien errichtet. Zudem werde die Straße neu asphaltiert.

Zufahrten bleiben gewährleistet

Gebaut wird laut Böhnisch in mehreren Abschnitten. Die Erreichbarkeit von Rettungswache und Ärztehaus werde sowohl für Kraftfahrzeuge als auch für Fußgänger und Radfahrer jederzeit sichergestellt und über eine entsprechende Beschilderung kenntlich gemacht. Die Zufahrt zum Netto-Markt soll von der Graßdorfer Straße aus während der gesamten Bauphase bestehen bleiben. Für Fußgänger wurde zudem neben dem Start-Baufeld ein provisorischer Weg mit Anschluss an die B 87 angelegt. Radfahrer sollten hier absteigen und ebenfalls laufen.

Die Kosten für das Vorhaben werden von der Bahn nicht extra genannt. Laut Böhnisch sind sie Bestandteil der Gesamtmaßnahme „Trogbau und Übergang Gerichtsweg“. Für alles zusammen belaufe sich das Investitionsvolumen auf rund 45 Millionen Euro.

Von Olaf Barth