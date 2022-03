Taucha: Borten, Kordeln und Quasten aus Künstlerhand

Taucha

Vom 1. bis 3. April finden die Europäischen Tage des Kunsthandwerks statt. Werkstätten, Läden und Ateliers laden Besucher ein, Kunsthandwerk hautnah zu erleben. So begrüßt auch Simone Howe in ihrer Werkstatt und Manufaktur für Posamenten und Textilkunst „Howe Home“ in Taucha, Am Obstgut 9, an allen drei Tagen von 11 bis 16 Uhr Besucherinnen und Besucher. Die Gäste können erleben, wie unter ihren Händen zum Beispiel Borten, Kordeln, Schnüre, Quasten und Fransen entstehen.

„Möglichst nah am Original“

Die aus Baden-Württemberg stammende Textilmustergestalterin betreibt seit 2019 ihre Werkstatt in Taucha und hat sich auf die historische Rekonstruktion von Posamenten spezialisiert. „Ich möchte mit meiner Arbeit alte Sachen möglichst nah am Original erhalten“, sagt die 48-Jährige. „Mit Hilfe vieler originaler Maschinen, wobei der über 100 Jahre alte Jacquard-Webstuhl besonders zu erwähnen ist, rekonstruiere ich nach alten Vorlagen, teilweise fadengenau, unter Verwendung der Garne aus den Geweben“, erklärt sie. Dazu ist sie mit Schlösserverwaltungen in Kontakt. Im Moment fertigt sie 200 Meter Zierband für Stühle im Schloss Ludwigsburg. Ein Auftrag im Schloss Ludwigslust ist in Vorbereitung und für eine Ausstellung im Herbst im Grassimuseum ist ihr Geschick ebenso gefragt. Ihr Traum ist es, selbst auszubilden, „damit diese Kunst nicht ausstirbt“.

Die Werkstatt von Simone Howe im kleinen Gewerbegebiet an der Portitzer Straße, gegenüber von NOVEDA, ist an allen drei Tagen von 11 bis 16 Uhr für wissbegierige Besucher geöffnet.

Von Reinhard Rädler