Taucha

Es war eine historische Sitzung des Tauchaer Stadtrates am 28. Dezember. Erstmals seit der Wende wurde überhaupt zwischen Weihnachten und Neujahr zu einer Beratung eingeladen. Nach dem regulären Treffen der Stadträte am 12. Dezember war aus terminlichen Gründen für einen dringend zu fassenden Beschluss für die beabsichtigte Kaufland-Erweiterung die außerordentliche Sitzung kurz vor Jahresende einberufen worden. Doch neben dem einstimmig gefassten Abwägungsbeschluss zur Einkaufseinrichtung gab es weitere wichtige Tagesordnungspunkte. Unter anderem das Bekenntnis zum Bau einer dritten Grundschule, die allerdings schon seit einigen Jahren im Gespräch ist.

Kinder sind schon da

In Taucha gibt es die kleinere, zweizügige Grundschule „Am Park“ und die größere, aktuell gerade erweiterte Regenbogen-Grundschule. Der zuständige Fachbereichsleiter Andreas Windhövel machte vor dem Beschluss zur Gründung einer dritten Grundschule dessen Notwendigkeit klar: „In diesem Jahr wurden 191 Erstklässler eingeschult, im kommenden Schuljahr erwarten wir 196 Einschulungen, was für die fünfzügige Regenbogen-Grundschule sogar die Sechszügigkeit bedeutet. Wir brauchen dringend die neue Schule.“ Zumal die höheren Schülerzahlen stabil bleiben. Das sei zum einen an der Zahl der bereits geborenen Kinder in den Kindertagesstätten abzulesen und zum anderen auch der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes für Taucha zu entnehmen.

Anzeige

Bushaltestelle liegt an

„Deshalb müssen wir reagieren und ab dem Schuljahr 2022/23 eine Interimslösung in Betrieb nehmen. Vermutlich wird dafür eine einzügige Schule nicht reichen, sodass wir die Übergangslösung zweizügig auslegen“, erklärte Windhövel. Denn gerade für das Schuljahr 2024/25 werde ein zahlenmäßig starker Jahrgang an Abc-Schützen erwartet. Außerdem hätte man dann auch Reserven, falls die neue dritte, dann dreizügige Grundschule auf dem geplanten Campus in der Friedrich-Ebert-Straße 18 nicht pünktlich zum Schuljahresbeginn 2025/26 in Betrieb genommen werden kann. Hatte die Stadt die 5,5 Millionen Euro für den Regenbogen-Schulanbau noch aus eigener Kraft gestemmt, ist sie bei diesem neuen Projekt auf den rechtzeitigen Erhalt von Fördermitteln angewiesen. „Die prognostizierten Ausgaben in Höhe von bis zu 16 Millionen Euro, inklusive Turnhalle und Sportplatz, sprengen die Möglichkeiten unseres Haushaltes“, sagte Bürgermeister Tobias Meier ( FDP).

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Interimslösung in Form eines Containerbaus sollte ursprünglich an der Klebendorfer Straße einen Platz finden. Da die Verhandlungen mit dem Eigentümer der Fläche keine Einigung brachten, ist nun ein anderes Grundstück an der Dewitzer Straße 54 vorgesehen. Das noch landwirtschaftlich genutzte Areal wird von den Städtischen Gesellschaften zur Verfügung gestellt. Eine Bushaltestelle ist ganz nah, gegenüber der künftigen provisorischen Schule befindet sich die Einfahrt zu den Wyn-Passagen.

Container , keine Module

Die Vergrößerung der Schullandschaft in der Parthestadt ist kein Tauchaer Alleingang. Abgestimmt sei das mit dem Freistaat und dem Landratsamt, das in seiner vom Kultusministerium genehmigten Schulnetzplanung die neue Schule ab 2025/26 schon mit aufgenommen hat, hieß es. Der provisorische Bau werde auch als solcher zu erkennen sein, stellte Birgit Pfaender-Plewe aus dem Fachbereich Bauwesen klar: „Das sind keine Module wie bei der Erweiterung der Regenbogenschule, sondern wirklich nur Klassenzimmer-Container. Es ist nur eine Übergangslösung, die dann auch wieder wegkommt.“

Von Olaf Barth