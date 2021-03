Taucha

Nur noch bis zum 12. April läuft die sogenannte Nachfragebündelung der Deutschen Glasfaser Holding GmbH (DG) in Taucha. Gestartet war die Umfrage am 9. Januar. Die Unternehmensgruppe aus Borken im westlichen Münsterland will in jenen Regionen der Parthestadt, in denen die Deutsche Telekom nicht aktiv wird, ein eigenes Glasfasernetz aufbauen. Wie berichtet, hatte die Telekom bei dem mit Fördermitteln unterstützten Breitband-Projekt des Landkreises Nordsachsen den Zuschlag erhalten. Doch von diesem Projekt profitieren nicht alle Tauchaer Internet-Nutzer. Für vorerst 1800 Haushalte in Dewitz, Sehlis, Plösitz und Taucha-Süd will nun die DG einspringen und auf eigene Kosten, ohne Fördermittel, Glasfaseranschlüsse bis in die Häuser verlegen.

17 Prozent fehlen noch

Wie bereits Mitte Dezember bei der Projekt-Vorstellung im Tauchaer Rathaus erklärt wurde, müssen vor einem Baustart mindestens 40 Prozent der betroffenen Haushalte bereit sein, das Glasfasernetz nutzen und DG-Kunden werden zu wollen. Sonst rechnet sich das Vorhaben wirtschaftlich nicht und der Ausbau wird abgeblasen. Wie die LVZ jetzt vom DG-Projektleiter Andreas Dankert erfuhr, haben bisher erst 23 Prozent der möglichen Kunden ihre Vertragsbereitschaft signalisiert. „Ich bin dennoch recht zufrieden mit dem bisherigen Ergebnis und guter Dinge, dass wir es schaffen. Ohne Corona wären wir schon viel weiter“, ist sich Dankert sicher. Der 59-Jährige verweist auf die pandemiebedingten erschwerten Bedingungen für das Werben um Kunden: „Wir konnten keine Präsenz-Bürgerveranstaltung einberufen. Unser Info-Mobil darf nicht auf den Markt, und ein Ladengeschäft mit Informationspunkt konnten wir auch nicht einrichten. Es ist wahrlich eine schwierige Zeit für den Vertrieb unseres Glasfaserangebotes“, zählt Dankert auf. Gleichzeitig würden aber gerade durch Corona immer mehr Familien und Firmen wegen Homeoffice, Homeschooling, Shopping oder virtuelle Arztbesuche auf schnelles und ausreichend dimensioniertes Internet angewiesen sein.

Die kleinen blauen Schilder zeigen an, wer sich bereits für einen Glasfaseranschluss der DG entschieden hat. Quelle: Olaf Barth

Stadt unterstützt Vorhaben

Er wisse, wie wichtig deshalb auch für Taucha weitere Glasfaseranschlüsse für die Bürger und die lokale Wirtschaft sind, so Dankert. Schließlich sei ein zukunftsfähiger Glasfaseranschluss auch ein Standortfaktor für künftige Ansiedlungen. Im Dezember hatte Taucha mit der DG einen Kooperationsvertrag geschlossen. „Die Unterstützung aus dem Rathaus ist sensationell, die hängen sich voll rein, damit die 40 Prozent geschafft werden und der Ausbau beginnen kann“, weiß Dankert. So beantwortet jetzt auf dem Youtube-Kanal der Stadt der städtische Breitband-Verantwortliche Norman Bachmann in einem Gespräch mit dem Tauchaer Moderator Roman Knoblauch alle Fragen rund um den Breitband-Ausbau. Auch Bachmann zeigte sich gegenüber der LVZ optimistisch, dass die 40 Prozent noch erreicht werden: „Erfahrungsgemäß erinnern sich in der letzten Woche eine ganze Reihe von Leuten daran, dass sie sich noch nicht angemeldet haben. Da wird es also noch mal einen Schwung an Interessenten geben.“

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mittwochs Online-Beratung

Und auch die DG will trotz aller Corona-Probleme für mögliche Interessenten präsent sein. „Jeweils mittwochs von 17 bis 18 Uhr stehe ich unter dem Stichwort ,Glasfaser direkt’ für eine Fragestunde bereit. Alles weitere dazu findet sich in der Taucha-Rubrik auf unserer Homepage“, lädt Dankert zur Online-Beratung ein. Auf dieser Seite kann übrigens auch die Informationsveranstaltung vom 12. Januar nachgeschaut werden.

Von Olaf Barth