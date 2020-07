Taucha: Der beste Abiturjahrgang seit 20 Jahren

Taucha

Mit der feierlichen Übergabe der Abiturzeugnisse endete am Sonnabend für die 64 Absolventen des Abiturjahrganges 2020 am Geschwister-Scholl-Gymnasium der letzte Schultag. Bis zuletzt hatten Schüler und Lehrer gehofft, dass das in dieser Form auch möglich sein wird. „Ich bin froh, dass wir Ihnen Ihre Zeugnisse nicht mit der Post zuschicken mussten“, sagte Schulleiterin Kathrin Rentsch.

Schulleiterin Kathrin Rentsch, Oberstufenberater Axel Mohr und der stellvertretende Schulleiter Michael Jackel mit den besten Abi-Durchschnitts-Zeugnissen im Karton. Quelle: Reinhard Rädler

Angepasstes Rahmenprogramm

Trotz Einschränkungen Wege gab es also eine Abschlussfeier. In Dreiergruppen saßen die Abiturienten - weitläufig und in angemessenem Abstand in der Mehrzweckhalle verteilt - mit ihren Eltern beisammen. Auch das Rahmenprogramm musste angepasst werden, denn Chorgesang war nicht möglich. Die Instrumentalsolisten Emilia Bogner (Violine) und Zacharias Bogner (Violoncello) sowie Karoline Kolditz (Gitarre) boten ein anspruchsvolles Programm.

„Keine Corona-Generation“

„Auch wenn wir seit dem 16. März den Begriff Schule neu definieren mussten: Wir sind keine Corona-Generation“, stellte Schulleiterin Rentsch klar. „Wir haben die Krise gemeistert und die ganze Situation hat uns eher stärker gemacht.“ Kollegium und Schüler hätten gut kommuniziert und kooperiert und so die Herausforderungen in den Griff bekommen.

Jahrgangsbeste haben schon Pläne

Bei Marvin Rößler, Maximilian Berger und Theresa Richter stand eine 1,0 im Zeugnis. Die Lehrer hätten die Schüler gut in den Prüfungsmodus geführt - mit Unterstützung durch digitale Möglichkeiten. Für ihre Zukunft haben sie auch schon klare Pläne: Marvin Rößler will in Leipzig Biochemie studieren und dann in die medizinische Forschung gehen. Maximilian Berger wird an der Uni Potsdam Biologie und Philosophie auf Lehramt studieren, Theresa Richter Medizin in Halle.

Keine 4 und keine Durchfaller

Die drei sowie vier weitere Abiturienten mit einer Abschlussnote bis 1,5 erhielten mit Büchergutscheinen und Mitgliedschaften in Fachgesellschaften besondere Ehrungen. „Mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,14 haben wir das beste Ergebnis seit 20 Jahren erreicht. Es gab 27 Einser, keine vier in den Zeugnissen und auch keine Durchfaller“, informierte Oberstufenberater Axel Mohr stolz.

Dank an Lehrer und Eltern.

In ihren Dankesworten blickten die Schülersprecher Emily Müller und „Karl-von-Frisch“-Abiturpreisträger Corvin Pohle auf schöne gemeinsame Erlebnisse zurück und bedankten sich bei Lehrern und Eltern für die Unterstützung, Verständnis, Nachsicht und den Rückhalt in den acht Jahren am Gymnasium.

Neuer Jahrgang zählt 84 Schüler

Im kommenden Schuljahr wollen 84 Schüler das Abitur ablegen. Für sie gibt es in der ersten und fünften Ferienwoche eine Sommerschule. Darauf bereiten sich Lehrer und sogar ehemalige Abiturienten schon vor.

Von Reinhard Rädler