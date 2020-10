Taucha

Als im Tauchaer Stadtrat der Bebauungsplan „Dorfteich Dewitz“ aufgerufen wurde, sprach Maritta Mandry von einem „sehr komplexen Sachverhalt“. Sie ist die zuständige Sachbearbeiterin im Fachbereich Bauwesen des Rathauses. Wie berichtet, soll der Teich so umgestaltet werden, dass er ein wichtiger Bestandteil des künftigen Hochwasserschutzkonzeptes in diesem Gebiet sein kann.

Der Beschluss für den Bebauungsplan sei bereits 2016 gefasst worden. Zugleich gebe es aber auch das Interesse einer Privatperson, in dem betroffenen Bereich zwei Einfamilienhäuser zu errichten. Aus Sicht der Stadt sei dies wegen der Überschwemmungsgefahr, die mit dem von ihr beabsichtigten Baumaßnahmen gebannt werden soll, nicht möglich. Auch Festlegungen in der Ortsgestaltungskonzeption sowie im Flächennutzungsplan würden dem Hausbau entgegenstehen. Die Stadt verhinderte die Bebauung mit einer Veränderungssperre für das Gebiet.

Anzeige

Weitere Gespräche angeregt

Das Landratsamt Nordsachsen folgte der städtischen Argumentation und versagte dem Antragsteller die Baugenehmigung für die zwei Häuser. Dagegen legte der Betroffene Widerspruch ein. Ein Konflikt, der am Donnerstag erneut vor dem Verwaltungsgericht verhandelt wurde. Ein Ergebnis aber gab es nicht. „Die Kammer hat sich vertagt und den Beteiligten empfohlen, weitere Gespräche zu führen. Mehr möchte ich zum laufenden Verfahren nicht sagen“, erklärte Mandry am Freitag auf LVZ-Nachfrage. So lange das Verfahren noch läuft, kann es offenbar auch keine Auskunft darüber geben, wann mit dem Umbau des Teiches begonnen werden soll.

Hinweise abgearbeitet

Unabhängig vom Ausgang dieses Verfahrens hatten Tauchas Stadträte vorige Woche den Abwägungsbeschluss einstimmig beschlossen. Von der Verwaltung wurde auf 20 Anregungen und Bedenken von Behörden und Verbänden eingegangen. Auch der private Bauinteressent hatte sich mit weiteren 26 Stellungnahmen fachlich an der Abwägung beteiligt. Die Verwaltung ging auch auf diese Hinweise ein. Bei neun Punkten verwies sie unter anderem darauf, dass die Hinweise bereits berücksichtigt werden oder noch berücksichtigt werden sollen. Zu den anderen wurde teils recht ausführlich erklärt und begründet, weshalb sie nicht berücksichtigt werden – ein normales Verfahren, wie bei jedem anderen Abwägungsbeschluss auch.

Bach wird freigelegt

Ziel der geplanten Teich-Umgestaltung bleibe der Hochwasserschutz. Eine Bebauung des Teichrandes stünde dem entgegen, bekräftigte Mandry im Stadtrat. Die Geländemulde mit dem Dorfteich soll neu als Flachwasserbereich modelliert werden und so in der Lage sein, mehr Regenwasser aufzunehmen. Damit könnte der Teich künftig zur Vermeidung von Überflutungen beitragen. Seinen Charakter als öffentliche Grünfläche mit Erholungsfunktion soll das Areal dabei laut Stadt behalten.

Ebenso sei in einem weiteren Schritt geplant, die Verrohrung des Dewitzer Baches zu beseitigen. Zudem soll die Durchgängigkeit bis zur Parthe hergestellt werden. Außerdem könnten aufgrund des geplanten deutlich niedrigeren Wasserstandes im Teich Anlagen zurückgebaut und so die „ökologische Durchgängigkeit des Dewitzer Baches“ wieder hergestellt werden.

Von Olaf Barth