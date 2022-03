Taucha

Nach der überaus erfolgreichen Premiere im vorigen Jahr lassen Moderator Roman Knoblauch (53) und Veranstalterin Ariane Ohmenzetter (46) nun ihre zweite Disco-Nacht in Taucha folgen. Am Sonnabend, 2. April, soll die Tauchaer Mehrzweckhalle in der Geschwister-Scholl-Straße wieder beben. Los geht es 19.30 Uhr, Einlass ist eine Stunde früher für alle Tanzwütigen ab 18 Jahre. Für die heißen Rhythmen wollen neben Knoblauch auch die DJs Lukas, Nico und Frank sorgen. „Nach der langen Corona-Pause haben die Leute wieder richtig Bock zu feiern und zu tanzen. Und auch wir freuen uns riesig auf die Party“, sagt Knoblauch. Karten zu 17 Euro gibt es noch im Vorverkauf in Cindys Blumenparadies in der Schloßstraße 2 oder per Telefon unter 0171 6802134.

Der Bauchredner und Komiker Roy Reinker gastiert am 3. April beim Senioren-Nachmittag in der Tauchaer Mehrzweckhalle. Quelle: privat

„Da Capo“ und Bauchredner

Dieser Party-Nacht lässt das Veranstalter-Duo tags darauf einen bunten Tanznachmittag für die etwas ältere Generation folgen. Hier heißt das Motto „Tanz wie früher im Café Sitz“, zu dem der Tauchaer Helmut Schulze mit der Live-Band „Da Capo“ die passenden Titel spielt. Mehr als nur eine „Unterhaltung zwischendurch“ wird der Auftritt des Komikers und Bauchredners Roy Reinker. Die Shows des humorvollen 25-Jährigen sind schon Wochen vorher ausgebucht. „Umso mehr freuen wir uns, dass wir den Bad Lausicker mit seinen Puppen noch für unseren Nachmittag gewinnen konnten“, sagt Ohmenzetter, die unter obiger Telefon-Nummer auch für diese Veranstaltung noch Kartenwünsche entgegennimmt. Der Eintritt am 3. April kostet 15 Euro, Einlass ist ab 14 Uhr.

Von Olaf Barth