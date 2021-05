Taucha: Entdecker-Kisten für junge Naturschützer

Taucha

Der Zweckverband Parthenaue (ZVP) hat jetzt an die Mitglieder seiner neu gegründeten Gruppe „Junge Naturschutzwächter Partheland“ kleine Naturschutzkisten geschickt. „Die Plätze sind alle belegt. Eigentlich wollten wir mit den Mädchen und Jungen schon ab April draußen unterwegs sein und die Natur erforschen. Doch wegen Corona mussten die Treffen immer wieder verschoben werden“, sagt Julia van Braak, zuständig für Umweltbildung. Doch damit die Kinder vorerst auch ohne Treffen der Gruppe auf Entdeckertour gehen können, hat sich van Braak etwas einfallen lassen: „Als Motivation, raus in die Natur zu gehen, erhielten von uns alle Kinder der Gruppe im Päckchen eine Becherlupe, eine Tüte mit Fundstücken aus der Natur, die mit Hilfe einer kleinen Waldfibel und Hinweisblättern bestimmt werden können sowie Naturrätsel und etwas zum Naschen.“

Infomobil auf dem Markt

Nicht nur die Treffen, auch viele andere Termine der Naturschutzstation mussten in diesem Jahr bereits abgesagt werden. van Braak hofft, dass im Juni wieder Umweltbildung vor Ort möglich ist. So soll im Rahmen des Tauchaer Sommermarktes am 4. Juni von 16 bis 21 Uhr das Partheland-Infomobil auf dem Markt Station machen. Auch am 12. Juni ist das Mobil auf dem Markt anzutreffen. Von 9 bis 12 Uhr findet dort der Kinderflohmarkt statt.

Von Olaf Barth