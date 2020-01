Ermittlungen wegen Nazi-Schmierereien verlaufen im Sand

Taucha

Die in Taucha zunehmenden Schmierereien mit verfassungsfeindlichen Symbolen und Nazi-Propaganda haben in den Jahren 2018 und 2019 in zahlreichen Fällen Polizei und Staatsanwaltschaft beschäftigt. Wie die Staatsanwaltschaft Leipzig auf LVZ-Nachfrage mitteilte, wurden im Jahr 2018 bei der Polizeidirektion Leipzig insgesamt 16 Vorgänge erfasst und nach Abschluss der Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft Leipzig abgegeben. In 14 Verfahren sei eine Einstellung erfolgt, da ein Tatverdächtiger nicht ermittelt werden konnte.

Strafbefehl gegen Leipziger

„In einem Verfahren wurden drei Tatverdächtige ermittelt, wobei das Verfahren gegen zwei der drei Tatverdächtigen eingestellt wurde, da ein sicherer Tatnachweis nicht geführt werden konnte“, informierte Staatsanwalt Andreas Ricken. Gegen den dritten Tatverdächtigen, einen Jugendlichen, sei eine vorläufige Einstellung erfolgt. In einem weiteren Verfahren sei gegen einen ermittelten Tatverdächtigen, einen 34-Jährigen Leipziger, der Erlass eines Strafbefehls beim Amtsgericht Leipzig beantragt worden. „Das Verfahren wurde gerichtlich mit einem anderen Verfahren verbunden. Eine rechtskräftige Entscheidung liegt noch nicht vor“, so Ricken.

Verfahren eingestellt

Im Jahr 2019 seien mit Stand 9. Januar 2020, bislang neun Vorgänge bei der Polizeidirektion Leipzig erfasst und davon fünf Verfahren nach Abschluss der Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft Leipzig abgegeben worden. Ricken: „Diese fünf Verfahren wurden eingestellt, da ein Tatverdächtiger nicht ermittelt werden konnte. Die übrigen vier Verfahren sind noch nicht an die Staatsanwaltschaft abgegeben worden.“

Tauchaer stellen immer wieder auch gerade im Umfeld des neuen Trogbausund des Bahnhofes Schmierereien fest. Auch das Denkmal für die Nazi-Opfer am kleinen Schöppenteich bleibt von den Attacken nicht verschont. Allerdings gibt es in Taucha auch Initiativen, die zu Putzaktionen und Zivilcourage aufrufen, um der Verschandelung des Stadtbildes nicht tatenlos zuzusehen.

Von Olaf Barth