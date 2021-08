Taucha

An der Luther-Kirche in Dewitz könnte bald ein Baugerüst stehen. Denn die Fassade an dem romanischen Bau aus dem 13. Jahrhundert muss saniert werden. „Außerdem sollen in dem Zuge die Dachentwässerung sinnvoller angelegt, der Sockel entwässert sowie Nässeschäden beseitigt werden“, erklärt Bernd Klauer. Er ist Vorsitzender des Kirchenvorstandes der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde St. Moritz Taucha-Dewitz-Sehlis. Der 56-Jährige steht wenige Meter neben dem Eingang an einem breiten, hüfthohen Baumstumpf und zeigt auf die Kratzer und Schrammen in der Fassade. So wie diese Schäden erinnert auch der Baumstumpf an die alte Linde, die bis Ende Oktober 2017 hier stand.

Die Fassade der romanischen Luther-Kirche Dewitz aus dem 13. Jahrhundert muss saniert werden. Quelle: Olaf Barth

Glück im Unglück

Dann kam das Sturmtief „Herwart“ und entwurzelte den Baum. Der stürzte glücklicherweise nicht in ein Gebäude, sondern genau zwischen Kirche und Nachbarhaus. Doch mit den Ästen schrammte die Linde im Fallen an der Kirchenfassade entlang, kappte dabei das Stromkabel und riss den Blitzableiter mit sich. „Zur Beseitigung der Schäden haben wir vom Denkmalschutz jetzt Fördermittel in Höhe von 25 000 Euro erhalten“, sagt Klauer. Eine neue Linde ist wenige Meter entfernt bereits gepflanzt worden.

Bessere Entwässerung

Die Kosten für die Gesamtarbeiten werden auf mehr als 100 000 Euro geschätzt. Darin enthalten nicht nur die Kosten für Erdarbeiten zur Trockenlegung des Sockels, sondern auch zum Anlegen einer Versickerungsfläche für das Regenwasser auf dem Friedhofsgelände. Eine Rigole sei laut Bodengutachten nicht möglich. Drei Viertel der Gesamtsumme werden aus Eigenmitteln der Landeskirche und aus für diese Zwecke angelegte Rücklagen der Kirchgemeinde beglichen. Wenn jetzt Firmen gefunden werden, sollen die Arbeiten noch vor dem Winter erledigt werden, so Klauer.

Die Innensanierung der Tauchaer St. Moritz-Kirche muss wegen ausbleibender Fördermittel verschoben werden. Quelle: Olaf Barth

Spenden weiter notwendig

Weniger gute Nachrichten hat Klauer bezüglich der geplanten Innensanierung der St. Moritz-Kirche in Taucha. Der erwartete Fördermittelbescheid des Bundes aus dem Programm für Denkmale von nationalem Rang wurde ausgesetzt. Im Zuge der Corona-Krise seien die Fördermittel für diese Zwecke radikal gestrichen worden. „Nur für zwei Projekte in ganz Sachsen gibt es Geld. Wir hoffen auf nächstes Jahr und setzen unsere Spendensammlung so lange fort, denn wir haben viel vor“, sagt Klauer. So wird es demnächst auch wieder ein musikalisches Sponsorenessen bei Klauers geben.

Rund eine Million Euro sollen in die Kirche investiert werden. Vom Bund und vom Land werden jeweils 250 000 Euro Fördermittel erwartet. Die andere halbe Million muss die Kirche selbst aufbringen.

Orientierung am Jugendstil

Weitestgehend einig, so Klauer, seien sich Kirchgemeinde und Denkmalschützer über die künftige Innenraum-Gestaltung. Da von der ursprünglichen und von der Gemeinde bevorzugten barocken Form keine Spuren mehr zu finden sind, werde sich nun nach konstruktiven Diskussionen an die große Renovierung von 1911 orientiert. Der Leipziger Architekt Julius Zeißig (1865-1930) hatte der Kirche eine damals zeitgemäße Jugendstil-Gestaltung verpasst. Aus dieser Zeit stammen zum Beispiel die Bemalungen an der Empore. Der Leisniger Restaurator Thomas Höhne hat punktuell Farben aus dieser Zeit frei gelegt. An einer Stelle wurde bereits eine darauf beruhende neue Farbprobe angelegt und für gut befunden. Doch nicht nur „gemalert“ werden soll. Auch neue Elektrik, Heizung sowie ein ganz neues Beleuchtungskonzept seien notwendig.

Von Olaf Barth