Taucha: Für Fußgänger gibt es nun eine Querungshilfe am Trogbau

Taucha

Die Zeit bis zur Eröffnung des Trogbaus in der Portitzer Straße nutzte die Stadt Taucha, um kurz vor der Einfahrt zum Kaufland eine Querungshilfe für Fußgänger zu bauen. Damit folgte die Kommune einer Anregung von Bürgern, die sich an der Arbeitsgruppe Kommunaler Verkehr beteiligt hatten. Sie hatten sich mit Blick auf den bald wieder in der Portitzer Straße rollenden Verkehr diese Fußgänger-Insel gewünscht, damit vor allem ältere Passanten und Schulkinder sicher die Straße überqueren können. Denn mit Schließung des Bahnübergangs im Gerichtsweg muss mit zunehmendem Verkehr in der Portitzer Straße gerechnet werden. Die dort dann geöffnete Bahnunterführung ist zwar schrankenlos, aber auch nur noch eine von lediglich zwei Möglichkeiten, in der von den Bahngleisen geteilten Stadt von der einen auf die andere Seite Tauchas zu gelangen.

Ältere Fußgänger dankbar

„Ältere Menschen haben uns schon gedankt für das Anlegen der Querungshilfe. Anlieger wiederum haben geschimpft, weil Parkplätze wegfallen“, sagte Steffen Bock von der Lothar Bock Baugesellschaft Taucha mbH. Das Unternehmen hatte diese Woche die Insel gebaut und soweit fertiggestellt. Offiziell frei geben wird sie aber erst nächste Woche, wenn die Asphaltlücken rings um die Insel geschlossen sowie die Straßenmarkierungen aufgebracht wurden. Hinter der Querungshilfe soll es Richtung Trogbau künftig eine eigene Spur für Linksabbieger zum Kaufland-Einkaufsmarkt geben.

Von Olaf Barth