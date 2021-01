Taucha

Für die Bewohner der Reihenhäuser 2/2a bis 8/8a in der Theodor-Körner-Straße gab es aus dem Stadtrat kurz vor Jahresende gute Nachrichten. Denn in der außerordentlichen Sitzung am 28. Dezember beschlossen die Abgeordneten mehrheitlich, dass hinter diesen Häusern Parkplätze angelegt werden dürfen. Ursprünglich hatten die Eigentümer diese Stellplätze bereits mit erworben, doch der Investor durfte bisher im begrünen Innenhof nicht bauen. Denn über dem Gebiet liegt zum Schutz der großzügig begrünten Anlagen eine Erhaltungssatzung. Eine bloße Aufhebung für diesen eingegrenzten Bereich durch die Stadtverwaltung genügte dem Landratsamt Nordsachsen nicht, es forderte einen Bebauungsplan. Dieser lag im Sommer zur Beteiligung der Öffentlichkeit aus, sodass nun nach den eingegangenen Hinweisen und Bedenken der Abwägungsbeschluss gefasst werden konnte.

Gegenstimmen für Plan

Einstimmig wurde der Beschluss nicht gefasst. Die beiden FDP-Abgeordneten enthielten sich, und die Stadträte der AfD und den Unabhängigen Wählern Taucha (UWT) votierten dagegen. „Es gab massive Bedenken seitens des Denkmalamtes. Die begrünten Innenhöfe mit den Spiel- und Wäscheplätze werden nun für Autos geöffnet, das lehnen wir ab“, begründete Jens Barthelmes (UWT). Er plädierte darauf zu warten, bis der angekündigte Bebauungsplan und das Konzept für das gesamte Gebiet fertig sind und dann vielleicht über ein Parkdeck oder andere Ideen für den ruhenden Verkehr entschieden wurde.

Parkplätze werden frei

Maritta Mandry aus dem Bau-Fachbereich gibt Barthelmes zwar grundlegend Recht und respektiert auch den Ensembleschutz in der Siedlung, erwiderte aber auch, dass sich in fast 100 Jahren seit Entstehung der Siedlung die Bedingungen geändert haben: „Wir haben versucht, eine Balance zu finden, zwischen dem ruhenden Verkehr und den anderen Anforderungen.“ 13 Stadträte stimmten schließlich für dieses Vorgehen.

Sind die Parkplätze hinter dem Block mit den Reihenhäusern voraussichtlich zum Ende des 1. Quartals 2021 fertiggestellt, dann werden an der Straße selbst vor den Hauseingängen acht Parkplätze wieder frei für die allgemeine Nutzung. Denn diese Stellplätze in der jetzt grundhaft ausgebauten Straße sind seit August für diese Anwohner reserviert und dürfen nur mit Sondergenehmigung genutzt werden.

Entwicklung geht weiter

Teils wurden in der Siedlung an der Giebelseite von Häusern schon Parkplätze sowie eingezäunte Bereiche für Mülltonnen in den Höfen angelegt. So sind hier auch die Städtischen Gesellschaften selbst tätig. Auch künftig sollen bei der weiteren Entwicklung des Gebietes Lösungen gefunden werden, die sowohl den Ansprüchen der Erhaltungssatzung als auch denen der Anwohner und Vermieter gerecht werden.

Von Olaf Barth